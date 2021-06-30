Sahte evrakla 11 bin dolar değerinde eşya aldı

Girne’de faaliyet gösteren iş yerinde evrak sahteleyip, yaklaşık 11 bin dolar değerinde elektronik eşya temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, O.S.’nin (E-39), Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalıştığı dönem içerisinde, iş yeri adına hazırlanan faturanın “teslim alan” kısmını sahteleyerek, toplam 11 bin 442.17 dolar değerindeki elektronik eşyaları sahte davranışla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.