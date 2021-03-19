Sahte evrak için arandı, uyuşturucu da bulundu

Lefkoşa’da sahte evrak düzenleme meselesi ile ilgili olarak yapılan operasyon narkotik operasyonuna dönüştü. Sahte evrak aranırken, evinde uyuşturucu da bulunan zanlı J.R.K, tutuklandı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Mehmet Sevinç, 18 Mart 2021 tarihinde Gönyeli’deki bir evde resmi belge düzenlendiği ve tedavüle sürüldüğü yönünde bilgi alındığını belirterek, aynı gün mali şube tarafından saat 11.50 raddelerinde zanlı J.R.K.’nin ve kız arkadaşının bu evde kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu evde mahkeme emriyle arama yapıldığını dile getiren Sevinç, yapılan aramada ikametgâhın tuvalet kısmında 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını vurguladı.

Sevinç, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi Şubat ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan 2 gram şeklinde aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini bildirerek, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında alınması gereken başka ifadelerin de söz konusu olduğuna dikkat çeken Sevinç, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.