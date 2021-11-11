Sahte evrak düzenleterek 6 arsayı kendi adına gösterdi

Lefkoşa’da sahte evrak hazırlayarak Alayköy’deki bazı arsalarda hissesi varmış gibi gösteren zanlı M.A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, zanlı M.A.A’nın ‘Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Eşya Alma’ meselelerinden tutuklandığını belirtti. Korgan, 9 Temmuz 2015 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Lefkoşa’da sakin Z.A’nın verdiği bilgide, Alayköy-Lefkoşa bölgesinde F-53 7-3-1000 ak, F-56 3-1-3400ak, F-57 4-3-1000ak, F 55 3-0-2700ak, F54 2-1-1700 koçan numaralı 6 adet arsanın 1/2 hissesinin kendi adına olduğunu, 23 Aralık 2009 tarihinde bu arsaların M.A.A isminde bir şahsa satıldığını ifade edip kendisinin herhangi bir şekilde bu satışı gerçekleştirmediğini ifade etti, şikâyetçi olduğunu anlattı. Polis, mesele ile ilgili halen ayni dosyada zanlı olarak bulunan noter A.M’nin yaptığı 11 Aralık 2009 tarihli vekaletname, Z.A’nın vermiş olduğu vekâletin imza kısmındaki imzanın sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı mesele ile ilgili A.M hakkında tanzim edilen C/813/2015 sayılı dosyanın da mahkemede görüşüldüğünü belirtti. Zanlı M.A.A’nın, düzenlenmiş olan bu vekâletname ile bahse konu arazileri 23 Aralık 2009 tarihinde adına aldığının tespit edildiği de polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Zanlının KKTC'ye 7 Kasım 2021 tarihinde giriş yaptığını söyleyen polis, mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 günde 1 ispatı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.