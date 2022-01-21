Sahte Dolarlar ile döviz bürosunda yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı T. O. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Zanlının üzerindeki sahte bin Amerikan Dolarını Lefkoşa’daki bir döviz bürosunda tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, zanlı T. O. A.’nın "Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu, Sahte Banknot Tasarrufu ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından huzurda bulunduğunu belirtti. Polis, 19 Ocak tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı T. O. A.’nın tasarrufunda bulundurduğu sahte bin Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin hali hazırda yeni başladığını, zanlının bahse konu parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönünde soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini anlattı. Bahse konu paraların incelenmesi için PGM Kriminalistik Şube'ye gönderilmesi gerektiğini söyleyen Polis, ayrıca zanlıdan alınan kan örneğinin ve emare olarak alınan maddenin tetkiki için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığı olduğundan zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.