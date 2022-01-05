Sahte Dolarla ile Ercan’dan çıkmak isterken yakalandı

Ercan Havaalanı’ndan tasarrufundaki sahte Dolarlar ile çıkış yapmak isteyen K.D. suçüstü tutuklandı. Zanlının gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten Polis, sahte olan paraların tedavüle sürülmediğini belirtti. Mahkeme, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Ercan Havaalanı’ndan tasarrufundaki sahte Dolarlar ile çıkış yapmak isterken tutuklanan zanlı K.D. dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olayla ilgili bulguları aktardı. Debreli, zanlı K. D.’nin 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olan 5 adet her biri 50 ABD Doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının ülkede bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırıldığını ve zanlının sahte olan paraları tedavüle sürmediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten Polis memuru Debreli, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



