Sahte Adapass soruşturması derinleşti: 3 tutuklu

Ülkede aşı olan kişilerin kaydını gösteren yerel aşı sertifikası AdaPass uygulamasına “sahte kayıt yaptırıldığı” gerekçesiyle başlatılan soruşturma giderek derinleşti.

Polis, bugün de ‘sahte Adapass’ soruşturmasıyla ilgili Y.Y, M.Y. ve C.P. olmak üzere 3 kişiyi mahkemeye çıkardı. Zanlılar 15'er bin TL teminata bağlandı 100'er bin TL'de kefalet senediyle ve tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı.

Sağlık sisteminde ‘sahte Adapass’ olarak dün gündeme gelen meselede, biri polis memuru iki kişi tutuklanmış, 8 kişinin daha arandığı açıklanmıştı.

Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı ‘1111 Yardım Çağrı Merkezi’ndeki işlemleri yürüten, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanlarından C.M, Şubat ve Eylül ayları arasında aşı olmayan birçok kişiye kayıt yaptırarak sahte Adapass düzenlediği gerekçesiyle dün tutuklanmıştı.

Zanlı C.M’nin bu işlemleri para karşılığında yaptığı polis tarafından mahkemede aktarılmıştı.

Soruşturmaya yönelik dün öğle saatlerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olduğu öğrenilen, zanlı S.F de mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, zanlının aşı olmamasına rağmen, acil olarak yurt dışına çıkış yapması gerekçesiyle C.M tarafından aşı sistemine kayıt olarak, yurt dışına çıkış ve giriş yaptığını kaydetmişti.

Zanlı S.F’nin aşı sisteminde kaydı olduğu ancak bu kayıtla ilgili polis araştırması yapıldığı, hastaneden ifade alındığı da açıklanmıştı.

Her iki zanlı aleyhinde ikişer gün tutukluluk kararı verilmişti.

Olayın ardından çağrı merkezinin Adapass’a yönelik tüm yetkileri durdurulmuştu.

Bir bu eksikti ‘AdaPass dolandırıcılığı’