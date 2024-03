Filmde Sanatçılara Bir Sığınak Olarak Gece

Salamis Ayşegül Sentuğ Tuğyan / İngilizce aslında çeviren: Seda A. Refik

(FILM INQUIRY BAĞIMSIZ SİNEMA DERGİSİNDE INGILIZCE OLARAK yayınlanmıştır)

Gece çöktüğünde, biz yaratıcı ruhlara ne olur? Gececiller için gece, estetik ilham ihtiva eder. Gece, sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda sınırsız yaratıcılığın hüküm sürdüğü bir alandır.

Birçok yönetmen geceleri onurlandırmıştır. Aşağıda anlatılan üç film, gecenin sanatını kucaklamanın yanında, geceyi sanatçı ve yazarların maceraya atıldığı bir yaratı alanı olarak benimser.

MARTIN SCORSESE: AFTER HOURS (GEÇ SAATLER)

“Mesai saatleri dışında kurallar değişir”

Film, bir bilgi işlem stajyerinin gelecek vaat eden, “keşfedilmeyi bekleyen” yazarlar için fırsatlar sunacak kendisine ait edebiyat dergisini açmayı düşlediği rüyasını anlatırken ana karakter Paul’un (Griffin Dunne) hiç tepki vermeden onu dinlemesi ile başlar. Gecenin Paul’un hayatına getireceklerine tamamen tezat şekilde fonda Mozart’tan Symphony in D Major tınıları duyulmaktadır.

9-5 bir işte bilgi işlemci olarak çalışan Paul, o gece şehir merkezindeki bir kafede tanıştığı güzel kızı, okuduğu kitaptan bir paragrafı alıntı yapmasını üzerine, bir risk alarak evine davet etme hatasını yapar. Paul daha sonra kendisini New York’ta Soho sokaklarında bir kâbusun ortasında bulur.

ŞEHİRDE GECE: BÜYÜLEYİCİ DÜZEYDE VAHŞİ MANHATTAN

After Hours eşi benzeri olmayan bir geceyi anlatmaktadır. Tuhaflığın bünyesinde New York cehenneminde görülebilecek her türlü sorun yaşanır. Paul filmin başında garson rolünü oynayan Dick Miller tarafından uyarılır – “Mesai saatleri dışında kurallar değişir”.

Meta-film olma özelliği taşıyan film motifler, tekrar tekrar yaşanan tesadüfler ve yapay hissetmeyen senkronlar dizisi ile bezenmiştir. Öte yandan, Scorsese’nin üstün sinema becerileri tüm bunları gece hakkında yazılmış garip, karanlık fakat büyülü bir şiire dönüştürüverir.

Manhattan, Alice Harikalar Diyarı denli vahşi ve fantastik resmedilmiştir. Kafkaesk bir macerayı andıran filmin gece karakterleri ise hırsızlar, katiller, ucubeler ve intihara meyilli yalnız insanlardır. Buna rağmen filmin teması “keşfedilmeyi bekleyen” sanatçıların etrafında örülüdür.

Bu garip gece devam ederken, Paul güvenli hissettiği alana gitmeye çabalar. Daha fazla ilginç insanla tanışmak, ya da sanatçıların garip, cazip mesai sonrası hayatlarını bilmek gibi bir isteği yoktur. Sadece normal hayatına geri dönüp yaşamak istemektedir. O ne kadar fazla “normale dönmek istese”, bir o kadar daha gecenin daimî dertleri ile lanetlenir ve en sonunda kendini bir sanat objesi içerisine tutsak şekilde bulur.

Gece cüretkârdır, gece bir şeytandır, gece kesinlikle herkese göre değildir. Yine de gece, sanatçıların meskenidir. “After Hours”da Paul’un karşısına çıkan eksantrik sanatçıların listesi:

AFTER HOURS’ın GECE SANATÇILARI

Kiki Bridges (Linda Florentine): Bagel(simit benzeri bir çeşit hamur işi) şeklinde kağıttan heykeller yapan heykeltıraş ve gecenin tetiğini çeken güzel kız Marcy’nin (Rosanna Arquette) sadomazoşist ev arkadaşıdır. Kiki bir gece kuşudur ve Paul’un Munch’ın Çığlık eserine oldukça benzettiği heykelini yaparken ona yardımcı olmasını ister.

June (Verna Bloom): Paul’un gecenin geç saatlerinde düzenlenen ve sadece davetlilerin girebileceği kavramsal bir sanat şovunda tanıştığı diğer heykeltıraş. June gecelerini tek başına hiçbir şey yapmadan veya bir gece kulübünün arkasındaki stüdyosunda çalışarak geçiren yalnız bir sanatçıdır. Paul’u peşindeki kanunsuzlardan “kurtarmak” için Çığlık-benzeri heykele hapseden kişidir.

“Keşfedilmeyi” bekleyen kasiyer: Paul’un Marcy ile restoranda kendi başına dans eden kasiyer. Marcy bunu “garip” bulurken, Paul “belki de sadece keşfedilmeyi bekliyor” diye yorum yapar.

Julie (Teri Garr): Paul ile çalıştığı barda tanıştığı garson. Paul’a üzerinde “İmdat! Bu işten nefret ediyorum!” yazan bir peçete verdikten sonra yağmurdan kaçması için onu evine davet eder. Julie de bir diğer “keşfedilmeyi bekleyen” sanatçı olarak yalnız, anakronistik yaşamında 1960’ların rock yıldızlarının portrelerini resmetmektedir. Paul’un portesini çizmesi ile Paul’un başına farklı dertler açılır.

Pepe: Sanat kesinlikle çirkindir. Neil: Sanatı ne kadar da iyi biliyorsun. Sanat ne kadar çirkinse o kadar değerlidir.

Pepe: Bu o zaman bir servet değerinde. –After Hours

Paul, bir heykel çalmak üzere olan fakat kesinlikle kültürsüz sayılmayan iki hırsız Pepe (Tommy Chong) ve Neil (Cheech Marin) ile karşılaşır. Her ne kadar ilk satın aldıkları sanat eseri olsa da Paul en azından böyle olduklarına inanır. Filmin sonunda gecenin kaotik deliliğinden uyanması için Paul’a kazara yardım edenler de onlardır.

Sıradan bir bilgi işlemcinin şehrin gece geç saatlerinde başarısız hayatta kalma girişimlerini göstererek, film kişinin kendi sınırlarını zorlamasını, kozasından çıkarak vahşi dünyada maceraya atılmasını göstermektedir. Film, aynı zamanda ucubeleri, yalnızları ve sanatçıları barındıran, sıradan insanlarınsa başına koza gibi örülen gecenin tekinsiz güzelliğini de kutlamaktadır.

JIM JARMUSCH: ONLY LOVERS LEFT ALIVE (SADECE AŞIKLAR HAYATTA KALIR)

After Hours filmindeki yüksek temponun aksine Only Lovers Left Alive oldukça sakin bir filmdir. Kasvetli atmosferinin merkezinde sanatın, müziğin ve edebiyatın yer aldığı tam bir Jarmusch filmidir. Her ne kadar da bir vampir filmi olsa da filmin teması vampirliğin korkunç doğası değil, aşk ve sanata verilen değerdir.

Adam (Tom Hiddleston) ve Eve (Tilda Swinton) yüzyıllarca birlikte yaşadıktan sonra artık farklı şehirlerde, seçkin ancak birbirinden çok farklı yaşam tarzlarına sahip ve birbirine hala delicesine aşık iki vampirdir. Eve'in kız kardeşinin gelişi onları sonunda dünyanın öteki yarısına sevk eder ve bu yolculuk boyunca bir vampir olmanın ontolojik zorluklarıyla yüzleşirler. Bu film, vampir olma halini ve sonsuz zamana sahipken anlamlı bir şekilde yaşayabilmenin nasıl mümkün olduğunu gösteren en iyi vampir filmlerinden biridir.

TABİATI GEREĞİ GECECİL

Bir vampir filminden bahsettiğimiz üzere, gece güzellemesi şaşırtıcı değildir. Sadece geceleri geçen bir film kurgulamak her babayiğidin harcı değildir, fakat Jarmusch seyirciye, ışığa duyulan ihtiyacı unutturur. Işık, karakterlerin ikilemlerinin yarattığı sürtünmeden ve iki karakterin yasadığı Detroit ve Tanca’nın Doğu ve Batı dikotomisinden doğar. İster hayalet şehir Detroit'in karanlığı olsun, ister Tanca'nın ürkütücü bir mahallesi, farklı karanlık tonları gecenin ruhunu kavrayıp ortaya çıkarır.

İKİ ŞEHİRDE GECE: TERK EDİLMİŞ, ÇÜRÜYEN DETROIT & ÜRKÜTÜCÜ, RENKLİ TANGIER

Adam’ın intihara meyilli ruhu, alacakaranlık hiçbir aktivitenin olmadığı hayalet kentin terk edilmiş gecesine cuk diye oturur.

Eve, Adam’ı neşelendirmek için Detroit’te ziyarete gidince bir gece gezisine çıkarlar. Adam, Michigan Tiyatro binasını gösterirken insanların güzel şeyleri yok etmesine karşı olan nefretini paylaşır. İntiharın eşiğinde yaşamaktadır ve kronik depresyonunun sebebi, etrafını uzunca bir süredir kuşatan bayağılıktır.

İki zıt karakterin tasviri harika bir şekilde resmedilir: biri son derece karanlık ve intihara meyilli, diğeri ise gece açan bir çiçek kadar huzurlu.

Film Eve’i sanatsal olarak besleyen otantik, huzur veren yapısı ve ilham veren müziği ile Tangier’in gece yaşamını ortaya koyar. Tangier’de gecenin geç saatleri, sokakta tek başına yürüyen bir kadın için rahatsız edici ve tehlikeli olabilmektedir. Bunca yıldan sonra Eve sürekli bir şeyler satmaya çalışan, “aradığınız bizde” diye bağıran sokak satıcılarını görmezden gelmede bir uzman olmuştur. Yüksek kaliteli – “iyi mal”- kanı tedarikçisi Kit’den (John Hurt) almak için bir gece macerasına atılmalıdır. Gece vakti bir vampiri korkutabilecek ne olabilir ? Eve, kendisine gerçek adı Marlowe olan, ama Marlowe diye seslenilmesini istemeyen Kit ile buluşur.

Shakespeare ile arasındaki şey hakkında konuşmaktan hoşlanmayan Marlowe – evet evet Elizabeth dönemi yazarı olan Christopher Marlowe –– da Tangier’de yaşamaktadır. Edebi ruh filmin kalbindedir.

Sanat barındırmayan bir yaşam bir vampir için işkence gibidir.

“Eve: Mary Shelley – nasıl biriydi? Adam: Lezzetliydi.” -Only Lovers Left Alive

Dünyanın tüm geceleri senin olsa ne yapardın? Zaman bolluğunda ya sanatçı ya da bir sanat tutkunu olurdun. Yaşam, bir vampir için sanatın anlamının arayışında olmadan tam bir işkence olurdu, yani en azından özel koleksiyon parçası müzik enstrümanları, sanat eserleri ve nadir kitaplar ile yaşamlarını dolduran Adam ve Eve için bunu söylemek mümkün.

Adam'ın romantik karakteri vampir estetiğinin bir şöleni, bir kutlamasıdır; kasvetli Viktorya dönemi konağı geçmiş yüzyılların kalıntılarıyla dolup taşarken, duvarındaki kahramanlar portrelerinden ilham verici figürleri sergiler. Adam, kesinlikle sinema tarihinin en havalı vampirlerinden biridir. Hastaneden kan alırken - evet, içeceği kanı hastaneden satın alıyor - Adam kendini Dr. Faust olarak gizler.

Adam bir müzisyendir. Yüzyıllardır isimsiz olarak besteler yapmaktadır, Schubert’e bazı bestelerini vermişliği bile vardir, ayrıca Byron ile arkadaştır ve hepimiz için tarihte ilham perisi olmuş tüm karakterlerin de ilham perisidir. Ancak, yüzyıllar geçtikçe gördüğü medeniyet yozlaşması, sanatsal olanlar da dahil olmak üzere her türlü zevkten uzak durmasına neden olmuştur.

Adam’ın aksine Eve, hala ufak şeylerdeki güzelliği görebilen neşeli bir karakterdir. Gecelerini uhrevi danslarla ve klasikleri okuyarak geçirir, sıklıkla karanlık Tanca sokaklarında dolaşır. Tüm dillerde inanılmaz derecede hızlı okuyabilir ve Detroit'e yaptığı yolculuk için yanına sadece kitap alır.

Film ilerledikçe vampirlerimizin doğaya ve sanata değer verme özelliklerinden dolayı en şeytani yanlarına bile bir şekilde sempati duymaya başlarız. Gecenin geç saatlerinden hoşlanan Jarmusch (1991 yapımı Night on Earth (Dünyada Bir Gece) ile de geceye övgülerini sunmuştur) gecenin sanatsal coşkusunu harika bir şekilde kutlamaktadır.

JACQUES AUDIARD: DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRÊTE (THE BEAT THAT MY HEART SKIPPED/KALBİM BİR AN DURDU)

Diğer iki filme göre bu film oldukça fazla gün ışığı içerse de filmi özel yapan unsur gecelerinde yaşananlardır.

Filmin başında işinden nefret eden emlak komisyoncusu Tom’u (Romain Duris) elinde bir torba dolusu fare taşıyarak bu fareleri daha ucuza satın almak istediği bir binanın içerisine boşaltırken görürüz. Tom, birbirinden apayrı dünyalar arasında sıkışıp kalmıştır. Babasının izinden gidip tehlikeli suç dünyasında yerini mi alacak, yoksa annesi gibi bir konser piyanisti mi olacaktır?

Kurtuluş fırsatı kapısını çalar: günlerden bir gün rahmetli annesinin eski menajeri bir konserde çalmak için seçmeye katılması teklifinde bulunur. On yıldır piyanonun tek bir tuşuna dahi dokunmayan Tom, kendisini sınırlarını zorlayan bir müzik maratonunda bulur ve çocukluk rüyalarının peşinde gitmek için geceleri durmadan piyano çalışmaya başlar. Piyano onun için içinde yaşadığı sert gerçeklikten bir kaçıştır, fakat hayatının kontrolünü eline alması da kolay olmayacaktır.

Meslektaşları "bu piyano işinin" onu çıldırtacağını söylese ve kendi yasadışı işleri için suç eylemleri talep eden babasının alay konusu olsa da, Tom tutkusunu takip etmekte ısrar eder ve kendisine Fransızca bilmeyen yeni Çinli öğrenci Miao Lin'i (Linh Dan Pham) piyano öğretmeni olarak tutar. Konuşarak iletişim kuramasalar dahi, sanatsal olarak bağlantı kurarlar ve Miao, Tom’un ruhundaki karanlık, agresif ve suçlu tarafından tek kaçışı haline gelir.

İKİ DÜNYA ARASINDA PARİS: ŞİDDETLİ GÜNLERİN KARANLIK YÜZÜNE KARŞI SANATSAL GECELERİN AYDINLIK YÜZÜ

Tom’un günleri fareleri apartman dairelerine salmak, binaların camlarını kırmak ve gecekonduda yaşayanları korkutmak gibi suçlara karışarak geçerken, geceleri ise yaratıcılık ve tutkuyla çiçek açar. Miao Lin ile piyano derslerinin yanı sıra, asıl gerçek benliğini kabul ettiği ve sanatsal yanını keşfettiği tek zaman gecelerdir. Bohem Paris geceleri, Tom'a gerçekten her zaman olmayı hayal ettiği piyanist olabileceğine inandırma gücüne sahiptir. Geceler, yalnızca piyanist olarak gerçekleşen potansiyelinin hayal ettiği geleceğinden ziyade, prova öncesinde dinlediği, annesinin eski müzik kasetleriyle de geçmişe müzikal bir yolculuktur.

Bu filme egemen olan ikili (dualist) bir uyum vardır. Tom'un müzikal dünyası bile ince zıtlıklar üzerine kuruludur. Gün içindeki araba yolculukları esnasındaki patlayıcı sertlikteki tekno müzik, onun agresif iş hayatını yansıtırken, gece dinlediği klasik müzik, bir insanın hayatındaki uyumu bulma sanatının geceye özgü sorgulanışını temsil eder. Bu ikilem film boyunca kendisini belli etmektedir: saldırgan baba iddiası ve sanatsal anne tutkusu, ahlaksızlık ve ahlak, kaba kuvvet ve hassas duyarlılık, kötü tarafa boyun eğme ve kurtuluş ümidi, karanlık ve aydınlık, gündüz ve gece.

Audiard bu karşıt güçlerle sadece bağlamsal olarak değil, biçimsel olarak da oynamaktadır; kamera hareketleri gündüz sahnelerinde hareketli ve geceleri ise sakin ve durağan olması gibi. After Hours filmindeki saatlerce süren karanlığın aksine, The Beat that My Heart Skipped filminde geceler aydınlık tarafı temsil etmektedir. Peki Tom gecenin ilham verici sesine mi yoksa gün ışığının dünyevi şiddetine mi teslim olacaktır? Kişinin benliğindeki karanlık ve aydınlık arasındaki sınır çizgisi nerededir?

SONUÇ

Gece aşkındır, büyülüdür, gece sanatçının sığınağıdır. Bu üçlemedeki tüm filmler, gecenin sanatsal potansiyeli nasıl beslediğine dair şiirsel anlatımlardır.

Ama esas soru bakidir, geceyi sanatçı için çok özel kılan şey nedir?

Night As A Refuge For Artists In Film

Salamis Ayşegül Sentuğ Tuğyan

(PUBLISHED AT FILM INQUIRY INDEPENDENT FILM MAGAZINE)

What happens to us, to the creative ones, when night arrives? For all nottambulas, aesthetic inspiration lies in the nocturnal life. For them, night not only specifies time but also place – a zone of uninhibited creativity.

Many directors have paid tribute to the dark hours. The following is a trilogy of movies that not only embrace the art of night but also celebrate it as a field of creative space where artists and writers venture out.

MARTIN SCORSESE: AFTER HOURS

“Different rules apply after hours”

The film opens with a word processor’s trainee sharing his dream about creating his own literary magazine, a forum that would create opportunity for aspiring writers, the ones “waiting to be discovered”, while the main character, Paul (Griffin Dunne), passively listens to him. The harmonious strains of Mozart‘s Symphony in D Major are playing in the background, in stark contrast to what the night is about to bring to Paul’s ordinary life.

Paul, who has a 9-to-5 job as a word processor, errs in taking a risk and calling the pretty girl he meets in a downtown café that night, after she quotes a passage from the book he is reading. Then, he finds himself in a nightmare on New York’s Soho streets.