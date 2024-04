Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) geleneksel hale getirdiği “Suriçi Müzik Dinletileri" bu akşam başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre haftada üç kez yapılacak müzik dinletileri, sur içinin önemli tarihi mekanları Lefkeliler Hanı, Kumarcılar Hanı ve Büyük Han’da yer alacak.

Programa göre, her salı Lefkeliler Hanı’nda Reşat Kortan; her perşembe Büyük Han’da Arkın Sayar ile Reşat Kortan; her cumartesi ise Kumarcılar Hanı’nda Arkın Sayar ve İbrahim Çetiner müzik dinletileri sunacak.

Dinletiler, saat 12.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.