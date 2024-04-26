Arıklı’dan Atalay’a: Bana yazdığın talepleri yazsam doğru olur mu?

Kurultay öncesi Yeniden Doğuş Partisi’nde ipler geriliyor. Başkanlığa aday olan Erhan Arıklı ile Talip Atalay arasında sosyal medya üzerinden süren gerginlik tırmandı.

Erhan Arıklı son paylaşımında Talip Atalay’ın kendisinden mesaj yoluyla bazı taleplerde bulunduğunu açıkladı ve Atalay’ı bunları duyurmakla tehdit etti.

İşte o paylaşım:

"BAK TALİP HOCA (Son) Az önce yayınladığın videoyu izledim. Beni yalancılıkla ve insanları kandırmakla suçluyorsun. Ben de şimdi Whatsuptan bana yazdığın talepleri, kimler için referans olduğunu buraya yazsam doğru olur mu? Yapma Talip Hoca, 29 Nisanı unutma…"