22. Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali’nde dolu dolu bir hafta geçti

Murat OBENLER

Bu yıl 22.kez düzenlenen ve 12 Nisan Cuma gecesi Limasol’da Rialto Tiyatrosu’nda yapılan müthiş açılış töreni ile başlayan 22.Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali’nde sinema ile dolu dolu bir hafta geride kaldı. Her yıl dünya ve Kıbrıs sinemasının en yeni örneklerini Kıbrıs’ta yaşayan yerli ve yabancı sinemaseverlerle buluşturan, atölyelerle, eğitimlerle, ortak yapım ve endüstri platformu ile bölge ülkelerinden sektörün temsilcilerini bir araya getiren, çocukları ve gençleri de festivale dahil ederek her yaşa hitap eden Kıbrıs’ın en büyük sinema buluşmasında bu yıl da gelenek bozulmadı ve günün neredeyse her saati yaşayan canlı bir organizma ortaya çıktı.

Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde ve başta Lefkoşa’da Zena Palace Sineması ve Limasolda Rialto Tiyatrosu’nun ev sahipliğini yapılan festival gösterimlerine ek olarak

Dot.on.the.Map Industry Days her yıl daha da genişleyerek yapılıyor

Gösterimlerin yanı sıra Dot.on.the.Map Industry Days de 19-20 Nisan’da Rialto’nun evsahipliğinde yapılıyor. Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü ile Rialto Tiyarosu tarafından organize edilen festivalde genç Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides’in yine Limasol ile Lefkoşa arasında mekik dokuyarak her etkinliğe yetiştiği festivalde ödüller 21 Nisan gecesi Limasol’daki kapanış töreninde dağıtılacak.

Kıbrıslı Filmler Yarışması yine en çok ilgi gören bölüm oldu

Glocal İmage bölümündeki yarışma filmleri teker teker sinameseverlerle buluşurken bazı filmlerin yönetmen ve/veya oyuncuları da gösterim sonrasında soruları yanıtladılar. Festivalin en çok ilgi gören bölümü olan Kıbrıslı Filmler Yarışması’nda ise bu yıl Five Shilling Nylon( yönt: Christos Shopahas), Africa Star (Yönt: Adonis Florides),Detached House (Yönt: Ioakim Mylonas) ve Embryo Larva Butterfly (yönt: Kyros Papavassiliou) yer aldı. Limasol ve Lefkoşa’da iki kez sinemaseverlerle buluşan filmler aynı zamanda Kıbrıs prömiyerlerini de bu kapsamda gerçekleştirmiş oldu. Türkçe altyazı ile gösterilen filmler sonrasındaki soru-cevap bölümleri ile de sinemaseverlerin filmlerle ilgili daha detaylı bilgiye ulaştığı festivalde sinemacılar ile seyircilerin fuaye sohbetleri de yine vazgeçilmezler arasındaydı.

Marie Scherzer ile Aslı Özge- Emre Erkmen’den Masterclass

Bu yıl festival kapsamında Berlin merkezli hareket yönetmeni Marie Scherzer “The artistry of body language: storytelling through movement” başlıklı ve Yönetmen Aslı Özge ile Kıbrıslı Türk görüntü yönetmeni Emre Erkmen ise Sinemada Yönetmenlik- Görüntü Yönetimi ilişkisi konusunda birer masterclass gerçekleştirdi.

Festivalin sabah kuşağı Çocuk ve Gençlik Film Günleri ile capcanlı geçti

Bir kez daha genç izleyicilerin düşüncelerini tetikleyerek ve ufuklarını genişleterek filmle buluşmasını amaçlayan Kıbrıs Çocuk ve Gençlik Film Günleri özel olarak seçilmiş filmler ve son derece faydalı atölye çalışmaları, hayal gücü ve bilgiye dayalı yaratıcı alışverişler için bir sıçrama tahtası hedefiyle Yönetmen Athena Xenidou’nun Sanat Yönetmenliğinde Lefkoşa The Mall of Cyprus'taki K-Cineplex’de yapıldı.