İstanbul gösterim, sunum, çalıştay ve panellerle dolu bir festival geçiriyor

Murat OBENLER/İSTANBUL

17 Nisan’da başlayan ve dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmin gösterimleri yanı sıra paneller, sunumlar ve Onat Kutlar Çalıştayı ile İstanbullu sinemaseverlere sinema yoğunluklu günler sunan 43. İstanbul Film Festivali’nde bir hafta geride kaldı. Uluslararası Yarışmada da yer alan 10 filmden biri olarak festivalde Kıbrıs’ı temsil eden ve en son Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali’nde En İyi Film ödülünü de kazanan Kyros Papavassiliou’nun yazıp yönettiği Kıbrıs-Yunanistan ortak yapımı Embriyo Larva Kelebek (Embryo Larva Butterfly) da sinefillerle buluştu. Kyros Papavassiliou’nun da gösterim sonrasında sahneye gelerek soruları cevapladığı film İstanbul’da da büyük ilgi görürken ödüllerdeki iddiasını burada da sürdürdü.



Sinemanın saygın isimleri, yazar ve akademisyenler 2. Onat Kutlar Çalıştayı “Yaşamın Sesi: Özgürlük” te bir araya geldi

Birincisi 2202’de İngilterede "Onat Kutlar: Cinema is a Feast" (Onat Kutlar: Sinema Bir Şenliktir) başlığıyla gerçekleştirilen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisi İFF’nin evsahipliğinde 22-23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV’de düzenlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve öncü sanatçı olarak Onat Kutlar’ın yapıtına ve yaşamına odaklanan bu çalıştayın sinemanın ötesinde ama onu da içine alarak Onat Kutlar'ın öykülerini, şiirlerini, senaryolarını ve aydın sorumluluğunu derinlemesine çalışmak, Türkiye sanat ve kültür yaşamının önde gelen yazar, akademisyen ve sanatçılarının katılımıyla Kutlar’ın izinde yeni bir düşünce ve karşılaşma ortamı yaratmak hedefiyle gerçekleştirilen çalıştaya sinema dünyasının saygın isimleri, akademisyenler, sinema emekçileri ve sinema tutkunları büyük ilgi gösterirken önemli bir tartışma platformu da yaratılmış oldu.



Sinemanın sultanı Türkan Şoray bir kez daha sahnede ışık saçtı

Zurich Sigorta’nın restorasyonunu desteklediği “Hayallerim, Aşkım ve Sen” filminin gala gösterimi, İFF’nin “Dünden Bugüne Türk Klasikleri” Özel Bölümü kapsamında, 19 Nisan akşamı Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Filmin yıldızı Türkan Şoray ve yapım ekibinin katılım gösterdiği gala gösteriminde İFF Direktörü Kerem Ayan ve Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız birer konuşma yaptı. Hikayesinin geçtiği Beyoğlu’nda yıllar sonra restore edilerek sinemaseverlere sunulan filmin başrol oyuncu Türkan Şoray dakikalarca alkışlanırken halkı kendisini ne kadar sevdiği bir kez daha canlı olarak yaşandı. Festivale ve Zurich Sigorta’ya çok teşekkür eden Şoray bu gibi yenileme işlemlerinin sinema için çok önemli olduğunu söyleyerek kendisine sevgi gösteren tüm izleyicilere de gönülden sevgi ve hürmetlerini sundu.

Tüm yarışmalarda filmlerin sinemaseverlerle buluşmaya devam ettiği festival 28 Nisan Pazar gecesi yapılacak ödül töreni ile kapanacak.