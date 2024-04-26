Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın

Güzelyurt'ta bugün bir öğrenci yurdunda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı, yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta bugün 14.00 sıralarında Refika Öğretmen, Öğrenci Yurdu’nun bodrum katında bulunan ve depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu söz konusu depo içerisinde bulunan şilte, yorgan, nevresim, çarşaf, sandalye vb eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.