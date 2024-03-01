“Sahipsiz köpekler eşya değil, candır!”

Güzelyurt’ta bir grup hayvansever ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi ve Meclis Üyeleri, Güzelyurt Rehabilitasyon Merkezi olarak bilinen yerde, kayboldukları iddia edilen köpekler hakkında Güzelyurt Belediyesi önünde eylem yaptı, basın açıklaması okudu.

Eylemde Veteriner Dairesi göreve çağrılarak, “Bu sahpsiz köpeklerin bir eşya değil, can olduğunu size hatırlatırız” denildi.

Eylemde hayvanseverler adına basın açıklamasını okuyan CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, eylemde farklı siyasi görüşlere sahip kişilerin bulunduğunu ve esas amacın hayvan hakları olduğunu söyledi. Açıklamada, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar’a “Rehabilitasyon Merkezi diye adlandırlan yerde neler oluyor?” sorusu iletildi.

Geçen ay kendilerine konu hakkında gelen ihbarlar olduğunu belirten Gulamkadir, hayvanseverlerin Özçınar ile görüşme talebi olduğunu ancak Özçınar’ın kendilerine, “Benim barınağım yok, Rehabilatasyon Merkezi’m var” cevabını verdiğini söyledi.

Gulamkadir, yasal mevzuatta olmamasına rağmen, söz konusu yerin tabelasında “Hayvan Rehabilitasyon Merkezi” yazdığını belirterek, orada 2 yıldan beridir köpeklerin bulunduğunu ve Özçınar’ın kendilerine yaptığı açıklamasıyla çeliştiğini ekledi.

Eylemde Özçınar’a son olarak şu sorular da iletildi:

‘1. Sn. Özçınar, ‘Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ diye adlandırdığınız ve oraya toplatıp, kayıp ettiğiniz köpekler nerededir?

2. Geçtiğimiz belediye seçimi zamanında, bir vanın arkasına bir çöp gibi toplatıp attığınız köpekler henüz aklımızdayken, geçen ay toplattığınız köpeklere ne olduğunu çok merak ediyoruz.

Bu köpeklerin başlarına ne gelmiştir?

3. Keza, Hayvan Refah Yasası’na göre (13. Madde 2.fıkra, c bendi), mevzuata uygun barınak kurmak, belediyenin yükümlülüğü olmasına rağmen, yükümlülüğünüzü yerine getirmediğinizin farkında mısınız?

4.Akıbetini bilmediğimiz bu sokak köpeklerini düşündüğümüz zaman, geçmiş seçim dönemlerinde barınak yapma vaadinizi yerine getirmediğiniz için size teşekkür mü etmeliyiz?

5.Birçok belediye sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve hastalık tedavisini kendi bütçesinden karşılarken, Güzelyurt’ta biz hayvanseverler, kendi kısıtlı bütçelerimiz ile bu canların tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz. Bunun farkında mısınız?