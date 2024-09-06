Şahiner: “Tarihi bir ranta imza atılmak isteniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör Katı Atık Çöplük İhalesi ile “tarihi bir ranta” imza atılmak istendiğini ifade etti.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çöp yönetiminde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, utanç duyulması gereken kareler ile karşı karşıya kalındığını, merkezi hükümetin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle insanların zehirlendiğini belirtti.

Güngör Katı Atık Çöplük İhalesi ile çöp yönetiminin 29 yıl gibi uzun bir süre tekelleşeceğini ileri süren Şahiner, “adrese teslim unsurlar, duyumlar, ciddi bir rant ve peşkeş kokusu geldiğini” söyledi.

Dünyada teknolojik gelişmeler ve çevre dostu yöntemler ile çöpten temiz enerji üreten alternatifler olduğunu ifade eden Salahi Şahiner, buna karşın ülkenin ilkel kalan yöntemlere muhtaç bırakılacağını kaydetti. CTP Milletvekili Şahiner, “En kötüsü de 29 yıl boyunca dev gibi büyüyen çöp dağları ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

Kamu kaynaklarının her fırsatta yandaşlara peşkeş çekildiğini, eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetler olarak topluma geri dönmesi gereken kaynakların vergi afları ile ihalesiz peşkeşlerle özellikle yabancı sermaye odaklarına paylaştırıldığını ileri süren Şahiner, 13 Eylül Cuma sabahı yapılacak ihale ile birilerine rant sağlanmaya çalışılacağını kaydetti.

“İhale şartnamesi ciddi bir mali yıkım getirecek”

İhalenin sessiz bir şekilde halledilmeye çalışıldığını savunan Şahiner, çevresel risklerin ilk sırada olmasına karşın ihale şartnamesinin ciddi bir mali yıkım getireceğini belirtti. Şahiner, şunları kaydetti:

“İhaleyi alacak şirket, toplamda 10 milyon civarı santral yatırımı ile 29 yılsonunda sürekli ‘dolar enflasyonu’ ile artırılacak KWS üzerinden keseceği faturalar ile 1 milyar dolar gibi bir rakamı cebine indirecek. Bunun parası ise yine kurban olarak seçilen KIBTEK faturaları üzerinden kuruş kuruş halka ödettirilecek.

Elektrik fiyatlarına ciddi maliyet unsuru oluşturacak olan bu yöntem ile ilgili şirket yatırımı yaptıktan sonra işletme maliyeti 1 dolar civarında olan KWS başı elektriği KIBTEK’E ilk yıl 13 dolara satacak. Sonraki 29 yılda ise Amerika’daki yıllık CPI kadar artış alacak.”

İhale ile çöpten metan gazı yakılarak, elektrik üretileceğini ve Aksa’nın fahiş fiyatına yakın bir fiyata KIBTEK’e satılacağını ancak şirketin kendi ihtiyacını güneşten karşılayacağını belirten Şahiner, “vatandaşın güneş paneli kurulumları için başvurularına ‘kapasite yok’ denilirken, şirkete ise devasa büyüklükte yenilenebilir enerji yatırım izni verileceğini” ifade etti.

İhalenin teknik şartnamesinin belediyeler ve Ooganize sanayi bölgelerine de çok ciddi bir maliyet getireceğini ifade eden CTP Milletvekili Şahiner, şu ifadeleri kullandı:

“Güngör çöplüğüne uzak olan belediyeler, çöplerini ülkenin değişik yerlerinde kurulacak olan transfer istasyonlarına taşıyacak gibi görünse de, maalesef gerçek bu değil. Nedeni ise transfer istasyonları ile sadece evsel katı atıkların, ihaleyi kazanan şirket tarafından Güngör çöplüğüne taşınacak olması… Geriye kalan çöpler ise belediyeler tarafından Güngör çöplüğüne taşınması zorunlu hale getirilecek. Organize sanayi bölgelerinin ise evsel atık dışındaki çöpleri, olmayan bütçeleri ile Güngör çöplüğüne taşınması beklenecek.”