Şahiner: “Cypfruvex ile ilgili duyumlar, “kötü koku” içeriyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Cumhuriyet Meclisinde yer alan 16 milletvekilinin konuşma istemde bulunduğu Genel Kurul'da ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner aldı.

Şahiner, “Narenciye Üretimindeki Sorunlar ve Cypfruvex’in Durumu” konulu konuşma yaptı. Şahiner, konuşma yapmak için başlık seçerken çok zorlandığını, ülkede yanlış gördüğü bir çok konu olduğunu ifade ederek, “Başlık seçmek bu hükümetle çok zor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, ülke için narenciye ve üreticilerin önemine işaret ederek, bu alanda verilecek mücadelenin narenciyenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, bugünkü şartlarda üretim yapabilen her bir üreticiyi tebrik etti.

Üretimden kopanın bir daha üretime dönemediğini, girdi fiyatlarının çok yükseldiğini, desteklerin üreticiye fayda sağlamadığını ifade eden Şahiner, üreticiyi koruyacak adımların atılması, girdi maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine değindi.

Şahiner, Cypfruvex ile ilgili aldığı “kötü koku” içeren duyumları Meclis kürsüsünden dile getirmesinin şart olduğunu, bu konuda yazılı soru da soracağını ifade ederek, şirkette yaşanan sorunlar ile aksaklıkları anlattı, Şahiner, birinci sınıf ürünlerin ikinci sınıf olarak gösterildiğini veya paketleme tesislerinde yenilenmeye gidildiğini ancak kapasitenin yükseltilemediğini savundu.

Tarım Bakanı Oğuz:

“CYPFRUVEX’teki olumsuzluklara karşı elimizden geleni yaptık”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, alıcı ile satıcı arasındaki özel fiyat uygulamalarına değinerek, dünya ve bölgedeki rekoltenin etkilerinin bilinemeyeceğini belirtti.

Oğuz, ülke gerçeklerini göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.

Girdi maliyetinin, tüm ülkeleri ve sektörlerini etkilediğini dile getiren Oğuz, üreticinin yanında olmak için eldeki imkanları kullandıklarını kaydetti.

Narenciye sektöründe artış ve gelişme yaşandığını söyleyen Oğuz, fiyatların aşağıya düşmemesi adına üreticiye destek verdiklerini, üretici lehine gelişmelere yönelik destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Oğuz, CYPFRUVEX’e sahip çıktıklarını, yeni yönetimin göreve başladığını kaydederek, geçen yıl kesim ekiplerine yönelik sorunlar yaşandığını, olumsuzluklara karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yenilenen fabrika konusunu değerlendirerek, bunun ülkeye bir kazanım olduğunu dile getiren Oğuz, bir sonraki adımda soğuk hava deposu yapmak istediklerini belirtti.

Oğuz, narenciye başta olmak üzere tüm sektörlere değer ve önem verdiklerini, desteklerinin süreceğini ifade etti.