Şahiner: Bütçe yetersiz

Mahkemeler Bütçesinde söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, mahkemeler bütçesinin yeterli olmadığını, ayrıca Lefke mahkemesinin yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Seçim sisteminde karma oyun kaldırılmasının doğru olacağını ifade eden Şahiner, CTP’nin de görüşünün bu yönde olduğunu kaydetti.

Gündüz: Lefke’ye mahkeme gündeme alınmalı

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke mahkemesinin eksiklik olduğunu ve Lefke yolu ile birlikte gündeme alındığını, yapılması gerektiğini söyledi.