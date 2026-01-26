Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), rahim ağzı kanserinin önlenmesinde kritik rol oynayan HPV aşısının ulusal programa alınmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, velilere onam formlarını imzalama çağrısı yaptı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, toplum sağlığının korunması için çocukların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tedavi ve aşılara erişiminin en doğal hak olduğunu belirtti.

Kanlıada, Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun yıllardır HPV aşılarının rahim ağzı kanserine karşı etkisini vurguladığını ve uygulanan programlarla yüksek başarı elde edildiğini hatırlattı.

Dernek ve paydaş sivil toplum örgütlerinin girişimleri sonucunda HPV aşısının Ulusal Aşı Programı’na alındığını ifade eden Kanlıada, rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 95’inin HPV kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

HPV’nin cinsel temasla, özellikle de cilt teması yoluyla bulaştığını belirten Kanlıada, hastalığın uzun süre belirti göstermeyebildiğini ve geç teşhis riskini artırdığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır uygulanan HPV aşılarının rahim ağzı kanserini önlemede yüzde 95’in üzerinde başarı sağladığının bilimsel verilerle ortaya konduğunu aktaran Kanlıada, ülkemizde aşının geçen yıl uygulanmaya başladığını ifade etti.

Bu yıl okullara HPV aşısı için onam formlarının gönderildiğini belirten Kanlıada, 13 yaşındaki çocuklar için velilerin onam formunu imzalamasının gerektiğini, başvurulara göre aşı temininin yapılacağını kaydetti ve aşının birinci ve ikinci dozlarının düzenli şekilde uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kanlıada, “Rahim ağzı kanseri bir virüs aracılığıyla bulaşıyor. Aşılar, gençlerimizin ve toplumumuzun sağlığı için en etkili koruma yöntemidir. Sağlıklı yaşamak her bireyin hakkıdır” ifadelerini kullandı.