"Uzlaşı sağlandı"

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa’da bugün yapılacak grevin hükümetle varılan uzlaşı sonucu kaldırıldığını duyurdu.

Koop-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ile sendika arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşı sağlandığı ve bugün yapılacak grevlerin kaldırıldığı kaydedildi.

Koop-Sen, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Yasası gereğince yapılması gereken “ödemeler eksik yapıldığı” gerekçesiyle greve gideceğini açıklamıştı.