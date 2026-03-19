"Uzlaşı sağlandı"
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa’da bugün yapılacak grevin hükümetle varılan uzlaşı sonucu kaldırıldığını duyurdu.
Koop-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ile sendika arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşı sağlandığı ve bugün yapılacak grevlerin kaldırıldığı kaydedildi.
Koop-Sen, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Yasası gereğince yapılması gereken “ödemeler eksik yapıldığı” gerekçesiyle greve gideceğini açıklamıştı.
