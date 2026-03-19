"Halkın alım gücüyle alay etmenize izin vermeyeceğiz"

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin aldığı öne sürülen karara tepki gösterdi. Serdaroğlu, sendikaya ulaşan bilgilere göre UBP-DP-YDP hükümetinin, 2026 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemine ait hayat pahalılığı oranını Nisan ayında ödemeyi planladığını, ancak ardından Nisan-Aralık dönemini kapsayan 9 aylık süreci dondurarak bir sonraki artışı Ocak 2027’ye ertelemeyi hedeflediğini söyledi.

Hür-İş Federasyonu ile birlikte hükümete çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Bu karar kime göre, neye göre alınmıştır?” diye sordu.

“Sosyal diyalog yok sayıldı”

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin paydaşlara danışılmadan hazırlandığı savunularak, sosyal diyalog mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Düzenlemenin ilgili kurumlara “acil” koduyla gönderildiğini belirten Serdaroğlu, bunun katılımcı demokrasiye aykırı olduğunu dile getirdi.

“Kaşıkla verip kepçeyle almak”

Nisan ayında yapılacak bir artışın ardından 9 ay boyunca hayat pahalılığının dondurulmasının dar gelirli kesimleri zor durumda bırakacağını vurgulayan Serdaroğlu, bunun halkın cebine girecek parayı geri almanın siyasi kurnazlığı olduğunu dile getirdi.

Serdaroğlu ayrıca, Ünal Üstel’in kısa süre önce yaptığı açıklamalarla iddia edilen karar arasında çelişki bulunduğunu belirterek, “Halk hangisine inanacaktır?” ifadelerini kullandı.

“Emekçilerin hakkını korumaya devam edeceğiz”

Açıklamada, iddiaların doğru olması ve düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde küçük esnafın önünü göremeyeceği, dar ve sabit gelirli vatandaşların artan fiyatlar karşısında zorlanacağı ve toplumda ciddi ekonomik sıkıntıların yaşanabileceği belirtildi.

Hür-İş Federasyonu adına yapılan açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmeyeceği ifade edilerek, işçi ve emekçilerin haklarını korumak için her türlü demokratik ve sendikal mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.