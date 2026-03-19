Akaryakıta bir zam daha!

UBP-DP-YDP Hükümeti, akaryakıta bir kez daha zam yaptı. Yapılan yeni zamma göre 95 Oktan ve 98 Oktan'da değişikliğe gidilmezken, Eurodizel'e 75 kuruş, Gazyağı'na ise 11,18TL'lik artış yapıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girerken, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin son iki haftada akaryakıta üçüncü kez zam yapması dikkat çekiyor.

19 Mart 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan fiyat listesi şöyle:

95 Oktan Benzin: 57,55 TL

95 Oktan Benzin: 58,55 TL

Eurodizel: 56,00 TL

Gazyağı: 67,43 TL