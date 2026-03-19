Orman Mühendisleri Odası Başkanlığına yeniden Ahmet İyigün seçildi

Orman Mühendisleri Odası’nda Ahmet İyigün yeniden başkanlığa seçildi.

Oda’dan verilen bilgiye göre, Olağan Genel Kurul geçen Salı günü Orman Dairesi’nde yapıldı. Divan Başkanlığı’nı Musa Erkanat’ın üstlendiği genel kurulda, mevcut başkan Ahmet İyigün oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Toplantıda faaliyet ve mali rapor aklandı.

Genel kurulda ayrıca Can Conkbayır, Ertan Güler, Mehmet Kutlar ve Zorlu Yıkıcı Yönetim Kurulu’na; Asım Yırık ile İrfan Tansel Demir ise Denetleme Kurulu’na seçildi.