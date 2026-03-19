Resmi araçlar özel işte

Recep DAL

Başbakan Ünal Üstel’in “tasarruf paketi” kapsamında açıkladığı “RHA’ların yakıt giderleri sınırlandırılacak” sözleri üzerine, bazı üst düzey bürokratların “Resmi hizmet araçlarının plakalarını siville değiştirerek özel işlerinde kullandığı” ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’ konuşan KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Bazı bakanların, daire müdürlerinin ve daire başkanlarının, RHA plakalı araçlara özel plakalar takarak özel işlerinde kullandıklarını biliyoruz. Hafta sonu gezilerini, özel işlerinin tümünü, özel plaka taktıkları resmi araçlarla yapıyorlar” dedi.

Bengihan, akaryakıta yapılan fahiş zamlara ilgili de konuştu. Halk ve emekçi düşmanı UBP-DP-YDP Hükümeti’nin krizi fırsata çevirmeye çalıştığını belirten Bengihan, “Mevcut bütçe açıklarını ve ileride karşı karşıya gelecekleri borçlanmaları akaryakıta yaptıkları fahiş zamlarla kapatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bengihan, ekonomik tedbirler adı altında hayat pahalılığı ödenekleri ve ek mesai ödemelerinden birtakım kesintilere gidileceği, vergi ve harçların artacağı yönünde ciddi duyumlar aldıklarına işaret ederek, “Hükümet şunu bilmelidir ki, halkımızın her geçen gün fakirleştiği bu günlerde çalışanların maaş, ücret ve hayat pahalılığı ödeneğine dokunulduğu an her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağız. Hukuksal açıdan da gerekli tutumu göstereceğiz” diye konuştu.

Alınması gereken tedbirlere değinen Bengihan, “Sermaye kesimine ve özellikle de teşvik alanlara bir sınırlama gelmedi. Ülkede sınırsız süreli teşviklerden yararlanan ve bundan dolayı devlet daha zengin olan iş insanları var. Bahsettiğimiz şirket ve iş insanları, bir kuruş kurumlar vergisi ödemiyor” açıklamasında bulundu.

Bengihan, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan bir devletin sağladığı muafiyet ve vergi aflarını da ortadan kaldırması gerektiğine vurgu yaparak, “Devletten daha zengin olup devlete bor verenler, devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmeli. Sınırsız süreli muafiyetler olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. En önemli tasarruf bu olacak” dedi.

“Bu hükümetin yapacağı en önemli iş istifa etmeleridir. Bu yapacakları bütün tedbirlerden daha faydalıdır” diyen Bengihan, hükümetin her geçen gün bu ülkeye ve topluma büyük zararlar verdiğini, görevde oldukları sürenin ülkenin aleyhine işlediğini belirtti.

“Hükümet krizi fırsata çevirmeye çalışıyor”

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamalarda UBP-DP-YDP Hükümeti’ni sert sözlerle eleştirdi. Bengihan, özellikle akaryakıt zamları, bütçe açıkları ve alınması planlanan ekonomik tedbirlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Savaşların ardından ekonomik sıkıntıların kaçınılmaz olduğuna işaret eden Bengihan, ülkedeki mevcut hükümetin ise krizi fırsata çevirmeye çalıştığını belirtti. Bütçe açıklarının ve gelecekteki borçlanmaların, akaryakıta yapılan yüksek zamlarla kapatılmaya çalışıldığını ifade eden Bengihan, “Akaryakıt fiyatlarının tüm girdi maliyetlerine etkisi vardır. Bu nedenle piyasa çok daha pahalı hale gelecek” diyerek zincirleme bir ekonomik baskıya vurgu yaptı.

“Hükümetin öngörüsüz ekonomi politikaları artık sürdürülemez hale geldi”

Ekonomik tedbirler adı altında çalışanların mali haklarında kesintiye gidileceğine dair ciddi duyumlar aldıklarını da aktaran Bengihan, hayat pahalılığı ödeneği ve ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılabileceğini, ayrıca vergi ve harç artışlarının gündemde olduğunu söyledi. Bu tür adımların asgari ücretle geçinen kesimleri daha da zor durumda bırakacağını belirten Bengiham, “Hükümetin öngörüsüz ekonomi politikaları artık sürdürülemez hale geldi” dedi.

Bengihan, ortaya çıkan bütçe açığının işçi, emekçi ve kamu görevlilerine yüklenmek istendiğini, sermaye kesimine yönelik herhangi bir sınırlama getirilmediğini vurguladı. Özellikle teşvik alan bazı şirketlerin kurumlar vergisi ödemediğine dikkat çeken Bengihan, ekonomik sıkıntı yaşayan bir devletin bu tür muafiyet ve vergi aflarını sürdürmemesi gerektiğini belirtti.

“Sınırsız süreli teşviklerin kabul edilemez”

Devletten daha zengin hale gelen ve devlete borç verebilen kesimlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, sınırsız süreli teşviklerin kabul edilemez olduğunu söyledi ve en önemli tasarruf kalemlerinden birinin bu alanda yapılması gerektiğine işaret etti.

Sanal Bet ve Şans Oyunları Yasası kapsamında toplanacak vergilerin de büyük önem taşıdığına değinen Bengihan, “Uzman ve ekonomistlerin bu alanda adil bir vergilendirme yapılması halinde ciddi bir gelir elde edilebileceğini söylüyor” ifadelerini kullandı. Bengijan, sasarruf hedefleniyorsa teşviklerin sınırlandırılması ve bu alandaki yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Resmi araçlar sivil plakaya çevrildi”

Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan Tasarruf ve Ekonomik Tedbirler Paketi kapsamında resmi hizmet araçlarının akaryakıt giderlerinin sınırlandırılacağı yönündeki açıklamalara da değinen Bengihan, uygulamada bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

“Pek çok kamu kurumunda resmi plakalı araçların sivil plakaya çevrildi” diyen Bengihan, “Bazı bakanların, daire müdürlerinin ve daire başkanlarının, RHA plakalı araçlara özel plakalar takarak özel işlerinde kullandıklarını biliyoruz. Hafta sonu gezilerini, özel işlerinin tümünü, özel plaka taktıkları resmi araçlarla yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Bu durumun derhal yasal düzenlemeyle engellenmesi gerektiğini ifade eden Bengihan, sivil plakalı devlet araçlarının yalnızca polis teşkilatında bulunması gerektiğine dikkat çekti.

“Memleket ekonomik krizdeyken tanıtıma mı ihtiyaç var?”

Turizm alanında yurt dışı temsilciliklerde açılan stantlara ödenen yüksek tanıtım ve reklam bütçelerini de eleştiren Bengihan, ekonomik kriz ortamında bu tür harcamaların gereksiz olduğunu belirtti. “Memleket ekonomik krizdeyken tanıtıma mı ihtiyaç var?” diyerek bu harcamaların durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

“Hükümetin atacağı en doğru adım istifa etmek”

Bengihan, hükümetin mevcut politikalarıyla ülkeye zarar verdiğini belirterek, en doğru adımın istifa olduğunu ifade etti; çalışanların maaş, ücret ve hayat pahalılığı ödeneğine müdahale edilmesi durumunda sendikaların demokratik eylem haklarını kullanacağını ve hukuksal mücadele başlatacağını belirtti.

Hükümetin istifası yönünde daha güçlü bir toplumsal duruş gerektiğini belirten Bengihan, sendikalar, siyasi partiler ve ekonomik örgütlerin ortak bir strateji etrafında buluşması gerektiğini söyledi. Bengihan, “Muhalefet partileri de bu süreçte daha aktif ve yönlendirici bir rol üstlenmeli” diye konuştu.

“Hükümetten zarar gören tüm kesimlerin daha güçlü bir şekilde ses çıkarması gerekiyor”

Akaryakıt zamlarıyla birlikte artan maliyetlere rağmen gerekli tepkinin verilmediğini ifade eden Bengihan, “Hükümetten zarar gören tüm kesimlerin daha güçlü bir şekilde ses çıkarması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Zamanın ülke aleyhine işlediğini vurgulayan Bengihan, erken seçim çağrısını yineledi.

“Ektam direnişi örnek oldu”

Açıklamasının sonunda Ektam emekçilerinin mücadelesine de değinen Bengihan, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Bu direnişin sembol haline geldiğini belirten Bengihan, kararlı mücadelenin başarı getirdiğini ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açtığını vurgulayarak, KİEF ve KTAMS olarak bu mücadeleyi selamladıklarını kaydetti.