“Sağlık sistemi sistemsizlik yüzünden çöküyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Genel Kurul’da eczacılık ve hemşirelik hizmetlerine ilişkin konuşma yaptı.

Besim, konuşmasında, bugünün Hemşireler Günü olduğuna dikkat çekerek, ülkede her gün artan hasta sayısının en büyük yükünü çekenin hemşireler olduğunu ve tükenmişlik sendromu yaşadıklarını kaydetti.

Geçen hafta bir Sağlık Merkezi’nde yaşanan saldırıyı hatırlatan Besim, hemşirelerin yaşadığı korkuya değindi. Besim, sağlık çalışanlarına yönelik bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi, diğer ülkelerde sağlık çalışanları koruyan sistemler olduğuna işaret etti.

İki yıl önce yaşanan “Mama Skandalı” hakkında da konuşan Besim, söz konusu hemşirelerin halen daha askıda olduğunu söyledi; bu süreçte yaşanan mağduriyete değindi.

Nakil Tüzüğü’nün gerektirdiği şekilde sendika temsilcilerinin hemşirelerin nakil sürecine katılamadığını ileri süren Besim, şu anda nakillerin popülist ilişkilerle yürütüldüğü iddiaları olduğunu kaydetti.

Milletvekili Besim, bazı hemşirelerin eşit şartlarda sınava alınmadığı gerekçesiyle açtıkları dava kapsamında bugün mahkemede olduğunu belirtti.

112 Yasası’nın geçmemesinden ve ilgili tüzüğün yapılmamasından kaynaklı 112 acil hizmetlerinde ciddi bir personel eksikliği olduğunu söyleyen Besim, “Olan sağlık sistemine oluyor. Sağlık sistemi bu sistemsizlik yüzünden çöküyor.” dedi.

Bu hafta aynı zamanda Eczacılık Günü’nün kutlanacağına dikkat çeken Besim, “Sahte Reçete” olarak bilinen, eczacılara yönelik başlatılan yargı sürecini anımsattı; 60 üzerinde eczacının halen daha yargılanacakları günü beklediklerini kaydetti. Besim, kısa sürede bu konunun çözülmesi temennisinde bulundu. Besim, İlaç Eczacılık Dairesi’ndeki eksikliklere de dikkat çekti.

Ülke için İlaç takip sisteminin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Besim, bunun en önemli getirisinin denetim olacağını vurguladı. Besim, aksi takdirde sağlık sisteminde düzgün bir tedarik zincirinin kurulamayacağını savundu. Bunun yanında, çok daha küçük bir sistem olan aşı takip sisteminin de kurulamadığını söyleyen Besim, birçok aşının piyasada olmadığı eleştirisinde bulundu. Besim, bunun yanında aşı programının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Besim, 386 tane eczanenin yer aldığı sektörün genel olarak mali sıkıntı içerisinde olduğunu dile getirerek, gelecek beş yılda yüzde 15-20 eczanenin ekonomik nedenlerle kapanacağı görüşünü paylaştı. Ülkede, 82 tane de ecza deposu olduğunu söyleyen Besim, dört eczaneye bir ecza deposu düştüğünü söyledi; bu depoların nasıl geçinebildiğini sordu.

İhtiyaç olan ilaçları sıralayan ancak Sağlık Bakanlığının bunun yerine ihaleyle vitamin aldığını ileri süren Besim, Sağlık Bakanlığını “yaşamsal ilaçlara öncelik vermemek ve doğru politika uygulamamakla” eleştirdi.