“Mama skandalında süreç günler ya da haftalar içinde netleşecek”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Milletvekili Besim'in ardından yaptığı konuşmada, Hemşireler ve Eczacılar günlerini kutladı; bu mesleklerin sağlığın olmazsa olmazı olduğunu vurguladı, sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, nüfusun bilinmemesi üzerine yapılan eleştirilere yanıt vererek, “Ben sağlık merkezlerine müracaat eden, tedavi alan, ameliyat olan hasta sayısını biliyorum.” dedi.

Kamuoyunda “Mama Skandalı” olarak bilinen olayla ilişkin konuşan Dinçyürek, konuyla ilgili idari soruşturmanın açıldığını, sürecin kamuya intikal edeceği aşamada, iddianamenin birlikte hazırlandığı Başsavcılık tarafından son noktada gelen yeni bir talep üzerine soruşturmanın baştan başlatılmak zorunda kalındığını ifade etti.

Dinçyürek, "Tüm belgeler bakanlığa geldi. Başsavcılık'tan iddanamenin hazırlanmasıyla ilgili randevu bekliyoruz. Yarınsa yarın, cuma ise cuma." diyerek, sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Dinçyürek, "Bu aylar sürecek bir süreç değil. Günler belki hafta içerisinde netleşecek bir süreçtir" dedi.

Soruşturma sürecinde izlenecek yola ilişkin konuşan Dinçyürek, "Başsavcılık'a tüm belgeleri ibraz edeceğiz Başsavcılık da bize, kime ne dava okunup okunmayacağı, disiplin ve idari soruşturma açısından atmamız gereken adımlar varsa bu adımları söyleyecek." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, soruşturma kapsamında tutuklanan sağlık çalışanlarının akıbetinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun takdiri olduğunu vurguladı.

Kimsenin, yargılanmadan suçlu ilan edilmemesi gerektiğini söyleyen Dinçyürek, masumiyet karinesine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Nakil Tüzüğü’ne ilişkin nakil sürecinde sendikalardan görüş alındığını kaydeden Dinçyürek, kendisi göreve geldiğinde yüzlerce nakil anomalisi olduğunu belirtti.

Dinçyürek, “Üç yılda tek kişiye bile usul dışında görev değişikliği yapmadım. 300’e yakın anomaliyi yüzün altına düşürdüm. Sorunları çözerek ilerliyoruz.” dedi.

Sendikaların nakillerde oy hakkı olmamasına ilişkin de Dinçyürek, görüş farklılıkları olduğunu çünkü Bakanlığın hemşire nakillerini birimlerdeki ihtiyaca göre yaptığını belirtti; “Bu konuda herhangi bir eleştiriyi haklı bulmuyorum.” dedi.

112 Yasası’nın geçirilmediğini hatırlatan Dinçyürek, bu yasaya ilişkin daha önce muhalefetle yaşanan tartışmaları hatırlattı. Dinçyürek, “anlaşılan kısımların geçirilmesi” için çağrı yaptığını söyleyerek, tutanaklara bakılabileceğini kaydetti.

“Sahte Reçete” olarak bilinen olayla ilgili de konuşan Bakan Dinçyürek, sürecin bir an önce sonlandırılması ve hakkaniyetin tecelli etmesi temennisinde bulundu.

İlaç Eczacılık’la ilgili yasanın Meclis’te olduğunu yüzlerce kez söylediğini belirten Dinçyürek, ilaç takip sisteminin ise eksik olan boyutunun yasal düzenleme olduğunu söyledi.

Sağlıkta otomasyonun kurulması ardından, birliklere çağrı yaparak üyelerin sisteme dahil olması talebinde bulunduklarını söyleyen Dinçyürek, “Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği başkanları bile kendileri bu sisteme entegre etmedi. Muhalefet olsun diye mi yapıyorlar yoksa kayıtlı sisteme geçmekte bir çekinceleri mi var? diye sordu. Dinçyürek, yasanın geçmesi halinde kayıtın zorunlu olacağını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, aşı takip sisteminin kurulduğunu duyurdu, bunun yanında devlette bir aşı sıkıntısının olmadığını kaydetti.

İlaç erişimine ilişkin de yanıt veren Dinçyürek, “Tarihte bizim kadar ihaleyle ilaç alan bir dönem olmadı. Merkez İhale Komisyonu üzerinden 1 milyar 800 milyon TL’nin üzerinde ihaleye çıktık. Siz bize bu ilaçları almayalım mı diyorsunuz?” diye sordu.

Eczacılar Birliği’nin Sağlık Bakanlığında katıldığı bir toplantıda, Sağlık Bakanlığının çok ilaç aldığını söylediğini aktaran Dinçyürek, toplantıda ve sosyal medyada söylenenlerin tutmadığını söyledi.

Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesi’ne cihaz donanımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini ifade ederek, “Sağlıkta en güzel şeyleri halkımızın hizmetine sunmak için adım attık, atmaya devam edeceğiz.” dedi.