Sağlık perişan

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri uzun süredir karşılıksız kalan Hekimler Sendikası’nın başlattığı hasta bakmama eylemi dördüncü gününde, genel sağlık hizmeti alamayan hastalar ise perişan…

Randevusu olduğu ve aranmadığı için muayene olabileceğini düşünerek polikliniklere giden vatandaşlar, adeta öfkeden çıldırarak geri döndü.

Normal şartlarda aylar veya haftalar sonrasına randevu alabildiğinden yakınan vatandaşlar, yeniden randevu almak zorunda kalınmasını sert bir dille eleştirirken, sağlık sistemindeki işleyişten dert yandı.

Hizmet alamadan geri dönen vatandaşlar; “Burası bir devlet hastanesi ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak zorunda” yorumunda bulundu.

Özel hastanelere mahkum ve muhtaç edildiğini ifade eden bazı vatandaşlar ise özeldeki fahiş faturaları karşılayamadığı için ‘elimiz mahkum yine geleceğiz’ şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınıyla doktor ve hemşirelerin yükünün iyice arttığını dile getiren vatandaşlar, “Hekimler canla başla çalışıyor, Bakanlık, Hükümet genel sağlığa gereken önemi göstermeli” dedi.

Sağlık sistemindeki sıkıntıları sorduğumuz vatandaşlar, “Memleketin neyi tam ki sağlığı düzgün olsun?”, “Herkes seçime kapılmış durumda, olan vatandaşa oluyor” gibi yorumlarda bulundu.

VATANDAŞ ÖFKELİ!

Kaç seferdir hastaneye gidip geldiğini ve mağdur olduğunu belirten Ziya Yıldırım:

“Kaç seferdir gidip geliyoruz, bu kabul edilir bir durum değil”

Kaç seferdir hastaneye gidip geldiğini belirten Ziya Yıldırım da mağdur olan diğer hastalar gibi öfkeliydi… “Kaç seferdir gidip geliyoruz, bu kabul edilir bir durum değil” diyen Yıldırım, ilgililerin bir an önce bu sorunları çözmesi ve sağlık sisteminin düzene konması için çağrıda bulundu. Yıldırım, “Sağlık, bıçak kemiğe dayanmadan ele alınmalı.” yorumunu yaptı.

Haftalar öncesinden randevusu olan ve ‘iptal’ telefonu almadığı için muayene olabileceği düşüncesiyle Polikliniğe gelen Ekrem Lama:

“Burası bir devlet hastanesi ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak zorunda”

“Ya grev yakın zamanda bitmezse ne yapacağız?” diye soran Ekrem Lama, en azından randevulu hastalara telefoniyen ulaşıp ‘gelmeyin’ diye bilgi verilmesi gerektiğini savundu. Lama, “Görevliler, gidin, yeniden randevu alın ve sonra gelin diyor da sağlık alanında da mı git-geller… Burası bir devlet hastanesi ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak zorunda, özelde muayene için herkesin parası olmayabilir” dedi.

Hastaneye gelmek için kızına yük olduğunu anlatan ve sağlık çalışanlarının hiçbir suçu olmadığını ifade eden Münüse Nuray:

“Artık yeter, lütfen artık bir yoluna koyun”

Eşini kaybeden ve kirada oturduğunu anlatan Münüse Nuray, hastaneye geleceğinde çocuklarından onu getirmesini rica ettiğini anlatarak, iki seferdir gelip, muayene olamadan geri döndüklerini dile getiriyor. “Sağlıkçılar gece gündüz çalışıyor, onların hiçbir suçu yok” diyen Nuray, Sağlık Bakanlığı ve Başbakan’a seslendi: “Artık yeter, lütfen artık bir yoluna koyun. Bu ülkedeki sağlık sisteminde baştan beridir hiç düzen yok. İnsaf yok, düzen yok, kural yok, disiplin yok. Bu kabul edilir değil, ihtiyacım olmasa niye geleyim. Nasıl özele gideyim? Bir hafta kızım getirdi, bir hafta damadım, herkes çalışıyor, işini bırakıp bizimle uğraşıyor.”

Vatandaşın özel hastanelere muhtaç hale getirildiğini savunan Derya Dağcıdede:

“Memleketin neyi tam ki sağlığı düzgün olsun?”

Vatandaşın özel hastanelere muhtaç hale getirildiğini savunan Derya Dağcıdede, “Randevumuz vardı diye geldik, yine randevu alıp geleceğiz, elimiz mahkum. Bu zamanda özele gitmek için nerede öyle imkan?” dedi.

‘Sağlık sistemindeki sıkıntılar sizce neler?’ sorusunu yönelttiğimiz Dağcıdede, “Memleketin neyi tam ki sağlığı düzgün olsun?” yanıtını verdi…

Muayene olmak için hem Poliklinik hem de normal serisi deneyen Elena Çelik:

“Her iki yerde de muayene olamadım, daha sonra yeniden geleceğim, başka çare yok…”

Muayene olmak için hem Poliklinik hem de normal serisi deneyen Elena Çelik, “Her iki yerde de muayene olamadım, daha sonra yeniden geleceğim, başka çare yok…” yorumunda bulundu.

Doğum yapacağı için devlet hastanesine geldiğini anlatan Çelik, “Her ay özele gittim ama doğumu maddi imkanlar nedeniyle hastanede yapmak istedim.” diyor.

Çelik, “Çocuğumu evde bırakıp muayene olmaya geldim, daha sonra yeniden geleceğim, başka çare yok…” şeklinde konuştu.

Vatandaş ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini dile getiren Davut Zazaoğlu:

“Herkes seçime kapılmış durumda, olan vatandaşa oluyor”

“Vatandaş hizmet almak istiyor, buraya keyif için gelmiyoruz, bu kurum önce insana hizmet etmeli, sonra siyasi hesaplaşmalar olmalı” diyen Davut Zazaoğlu, hastaneye giden vatandaşların geri gönderilmemesi, tedavi alması gerektiğine vurgu yaptı.

Poliklinikten çıkan Zazaoğlu, oradan normal servise gidip muayene için şansını deneyeceğini de sözlerine ekledi.

“Kolum kırık ve bakılması gerek” diyen Zazaoğlu, vatandaş ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini anlattı. Zazaoğlu, “Çalışanların problemleri çözülmeli, vatandaş mağdur olmamalı… Herkes seçime kapılmış durumda, olan vatandaşa oluyor.” şeklinde konuştu.

Yaşlı haliyle hasta hasta kalkıp hastaneye geldiğini, bu muamelenin kabul edilir bir durum olmadığını anlatan Gülizar Şahin:

“Hükümet düzeldi mi ki bu sistem de düzelsin?”

Poliklinik önünde piyango bileti satın alan ve ‘ülkenin ağlanacak haline güldüğünü’ söyleyen Gülizar Şahin,“Doktordan yana şansımız olmadı bari paradan yana olsun dedik, o da olmadı” diyor…

“Neden böyle yapıyorlar?” diye soran Şahin, yaşlı haliyle hasta hasta kalkıp hastaneye geldiğini, bu muamelenin kabul edilir bir durum olmadığını anlatıyor. Şahin, “Randevu aldık geldik, yine olmadı… Yeni bir randevu da alamadık, basını takip edin dendi. Bu sistem nasıl düzelebilir diye soruyorlar, hükümet düzeldi mi ki bu sistem de düzelsin?” şeklinde öfkesini dile getiriyor.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; hekimler, acil, yatılı servisler, diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç, tüm polikliniklerde 3 Ocak’tan itibaren hasta bakmama eylemine gitmişti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), bir gün sonra eylemlerini genişleterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden başlayarak acil, yatılı servisler, diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç, tüm polikliniklerde hasta bakmama kararını açıklamıştı.

Sendika neler talep etmişti?

Sağlık servislerinde ve Acil Durum Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları için sendikamızla iletişim kurup gerekli adımlar atılana kadar, Ek mesai ödemeleri yasal süre içerisinde ödenene kadar, Acil servislerde çalışan doktorların vardiya, rotasyon ödemeleri yapılana kadar, 8 Kasım 2021’de yapılması planlanan fakat tarafınızdan ertelenen teknik kurul toplanıp karar üretene kadar, Nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene kadar, Temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının baskı ile çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar, Keyfi (siyasi) görevlendirmelerle, uzman hekimlerin Sağlık Bakanı’nın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası, uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar eylem kararı alınmıştır.

27 Aralık 2021 tarihinde itibaren sendikal eylem olarak,