Sağlık Bakanlığı'ndan test merkezleriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı PCR Merkezlerinin 2 Mayıs Pazartesi 10.00-13.00 saatleri arasında, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı PCR Merkezlerinin 2 Mayıs Pazartesi 10.00-13.00 saatleri arasında, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu.
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Etiketler : sağlık bakanlığı, test, covid-19