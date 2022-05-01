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Sağlık Bakanlığı'ndan test merkezleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan test merkezleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı,  Bakanlığa bağlı PCR Merkezlerinin 2 Mayıs Pazartesi 10.00-13.00 saatleri arasında, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu. 

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Sağlık Bakanlığı,  Bakanlığa bağlı PCR Merkezlerinin 2 Mayıs Pazartesi 10.00-13.00 saatleri arasında, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet vereceğini duyurdu. 

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