Sağlık Bakanlığı’ndan aşı kartlarının mühürletilmesiyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları devlete bağlı merkezlere giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları devlete bağlı merkezlere giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında özel hastanelerde aşı yaptıran kişilerin işlemlerinin ise bulundukları en yakın devlete bağlı sağlık merkezlerinde yapılacağı kaydedildi.
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Etiketler : sağlık bakanlığı, covid-19