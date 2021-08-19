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Sağlık Bakanlığı’ndan aşı kartlarının mühürletilmesiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı kartlarının mühürletilmesiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları devlete bağlı merkezlere giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı kartı mühürleri konusunda sıkıntı yaşayanların aşı oldukları devlete bağlı merkezlere giderek mühür işlemini yaptırabileceklerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında özel hastanelerde aşı yaptıran kişilerin işlemlerinin  ise bulundukları en yakın devlete bağlı sağlık merkezlerinde yapılacağı kaydedildi.

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