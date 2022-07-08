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  3. Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini ve çalışma saatlerini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, bayram boyunca hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini ve çalışma saatlerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de 9 merkezin bayram boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Test merkezleri bayramın birinci günü olan yarın 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İŞTE SAĞLIK MERKEZLERİ

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