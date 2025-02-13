“Sağlık Bakanı Dinçyürek, ya bu işi yap, ya da koltuktan git”

Thalassaemia hastası 45 yaşındaki Şefik Dereli, yaşadıkları ilaç sıkıntısına ve her ay kan aramak zorunda kalmalarına isyan etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e seslenen Dereli, “Ya bu işi yap ya da koltuktan git. Senelerdir kan arıyoruz, kan istemediğimiz akrabamız kalmadı. Bizim hayatımızla oynuyorsunuz. Her zaman kan aramaktan bıktık, yaşamla mücadele ediyoruz” dedi.

Dereli, 9-10 ay ilaçların temin edilmediği zamanlar da olduğunu belirterek, “Yine kan bankasında stok yok. Sağlık Bakanlığı ölelim mi istiyor? Devlet tarafından biz öksüz evladız. Dinçyürek, evladını benim yerime koy, sen bu durumu kabul eder miydin?” sorularını sordu.