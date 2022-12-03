Sadıkoğlu: “Özel gereksinimli bireylere maddi manevi desteklerimiz sürecek”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun İskele Bölgesi’ne kazandırdığı en özel ve en önemli projelerden biri olan, ‘rüyaydı gerçek oldu’ dediği Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu bu kez UBP İskele Belediye Başkan Adayı olarak ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulu ziyaret eden Sadıkoğlu, üstelik okula eli boş gitmedi, çok önemli bir projeyi okul yönetimiyle paylaştı.

Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti

İskele Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na kazandırılan ve KKTC’de bir yerel yönetim tarafından devlete kazandırılmış ilk proje olarak kayıtlara geçen Ötüken Özel Eğitim Okulu, büyümeye, büyüdükçe daha kaliteli eğitimle çocuklarını ağırlamaya devam ediyor. İskele Belediye Başkanı, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu da sürekli olarak ziyaret ettiği Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu dün (2 Aralık) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir kez daha ziyaret etti. Özel çocuklarla ve özel çocuklara, özel ilgi gösteren öğretmenleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylerin bir gün değil, her gün yanlarında olduklarının altını çizdi. 26 Aralık’tan itibaren gönülden hizmete devam edeceklerini bir kez daha ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Ötüken Özel Eğitim Okulu’na katkılarının da devam edeceğinin altını çizdi. Yeni dönemde, Ötüken Özel Eğitim Okulu için hazırladıkları yeni projeyi öğretmenlerle paylaştı.