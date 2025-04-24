Sadıkoğlu, makamını çocuklara devretti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de kutlanmaya devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da makamını bugün çocuklara devretti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bugün (24 Nisan) Şht. İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile İskele Maarif Anaokulu’ndan bir grup öğrenciyi makamında kabul etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin geleceğimiz olan çocukların her zaman yanlarında olduğunun mesajını verdi. Sadıkoğlu daha sonra makamını, çocuklara devretti.

Çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı. Görüşme sonunda kendisini ziyarete gelen çocuklara hediyeler veren Başkan Sadıkoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çocuklar İlkim Çakırlı, Arif Kara, Kerem Kurukafa, Melek Osum, Ahmet Akballı ile Deniz Bulut’a ziyaretlerinde İskele Maarif Anaokulu Müdürü İbrahim Bayıkoğlu ile öğretmen Ferda Pırlanta eşlik etti.