Sadıkoğlu: “Daha yapacak çok işimiz var”

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, kamuoyuna, yaptığı ve hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatmaya devam ediyor. Sadıkoğlu, dün akşam katıldığı BRT Canlı yayınında, Seçim Arenası Programı’nda Gazeteci Aziz Karaaziz’e konuk oldu. İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 3. Döneme, halktan gelen yoğun talep ve ısrar neticesinde aday olduğunu ifade etti. “İskele’miz için daha yapacak çok işimiz var” diyen Başkan Sadıkoğlu, seçimlerin özelde İskele’ye genelde ise KKTC’ye hayırlı olmasını da temenni etti.

Sadıkoğlu: “Kanalizasyon projesi 80 km’lik alanda hayat bulacak”

Katıldığı TV Programlarında İskele’nin en büyük sorununun ‘Kanalizasyon’ olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu söylemini dün akşam BRT Canlı yayınında, Seçim Arenası Programı’nda da tekrarladı.

“İskele hayallerimin ötesinde büyük bir hızla yapısal anlamda gelişmeye devam ediyor” diyen Sadıkoğlu, bu gelişmeye bağlı olarak da olumlu yönlerin yanı sıra olumsuz gelişmeleri ve endişeyi de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Başkan Sadıkoğlu, yaşanan bu olumsuzluğu yeni dönemde ortadan kaldıracak ‘Kanalizasyon Projesi’ni de ilk sıraya koyduklarını söyledi.

Sadıkoğlu: “Kanalizasyon projesi geniş alana yayılacak”

Yeni dönemde yapacakları arasında ilk sırayı alan Kanalizasyon Projesi’nin ilk etapta yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeyi kapsayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, ilerleyen zamanda da kanalizasyon projesinin geniş alana yayılacağını açıkladı.