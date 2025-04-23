“Sabah mamayı yedi, yarım saat sonra fenalaştı, akşama acı haberi aldık”

Ertuğrul SENOVA

Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nden temin edilen mamayı tükettikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hüseyin Değer’in babası Kadir Değer YENİDÜZEN’e konuştu: “Mamanın tarihi geçmişti. Yedikten sonra fenalaştı, hastaneye kaldırdık, acı haberi aldık.”

Daha önce bir bebeğin ölümüne, 5 bebeğin ise yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan “alkol” skandalın yaşandığı Acil Durum Hastanesi, şimdi de “tarihi geçmiş mama” ile gündemde.

Acılı baba Kadir Değer tarafından YENİDÜZEN ile paylaşılan görüntülerde, hastanden temin edilen mamaların 22 Ekim 2024’te üretildiği ve 20 Nisan’da son kullanma tarihinin sona erdiği görülüyor.

Yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlatan baba Kadir Değer, oğlu Hüseyin’in kas erimesi hastalığıyla mücadele ettiğini, 5 yaşından itibaren belirtilerin başladığını ve hastalığın gittikçe ilerlediğini söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce çocuğun fenalaştığını ve Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’ne başvurduklarını anlatan baba Değer, gerekli tedavinin ardından çocuğun taburcu edildiğini anlattı.

Tedavi sürecinde, çocuğun takviye amaçlı mama tükettiğini ve tadını sevdiğini anlatan Değer, sonraki günlerde Hüseyin’in bu mamadan talep ettiğini ve hastaneden tedarik ettiklerini ifade etti.

Evdeki mamanın bitmesi üzerine hastaneden yeniden tedarik ettiklerini anlatan baba Değer, “Pazartesi akşamı işten geldim. Oğlumu banyoya koydum, yıkadım. Sabah kalktım işe gittim. Saat 11.00’e doğru kahvaltısını yaptı. Yarım saat sonra mamayı tüketti. 1 buçuk saat sonra kusmaya başladı” diyerek acı günde yaşananları paylaştı.

Evdekilerden, mamanın fotoğrafını istediğini, gelen fotoğrafa baktığında ise mamaların tarihinin geçtiğini gördüğünü anlatan baba Değer, “Kustuktan yarım saat sonra çocuk fenalaştı. Hastaneye gittik. Ve akşam üzeri 19.30 gibi acı haberi aldık” dedi.

Baba Kadir Değer, “Kimseyi suçlamıyorum. Kimseden de şikayetçi değilim. Otopsi isteme amacım, oğlum mamadan mı öldü yoksa hastalığı mı sebep oldu. Sadece bunu öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadir Değer, oğlunun cansız bedenine yapılacak otopsinin Perşembe gün gerçekleşeceğini de açıkladı.

Bakanlık: “Olayı araştırması için başhekim görevlendirildi”

Öte yandan 15 yaşındaki Hüseyin Değer’in hayatını kaybetmesiyle ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi’nin olayın araştırılması için görevlendirildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, yürütülen incelemenin ardından elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Bakanlık, hayatını kaybeden gence Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.