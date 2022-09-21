Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği: "Ercan'a direkt uçuşlar spekülasyondan ibaret"

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kıbrıs'ın kuzeyindeki Ercan Havaalanı'na direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurdu.



Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan Kıbrıs'ın kuzeyindeki Ercan Havaalanı'na direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.



Açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verildi.



Büyükelçilik ayrıca, ‘Rusya'nın Kıbrıs çözüm süreci konusundaki tutumunun aynı kaldığını’ vurguladı. Bilindiği üzere Moskova her zaman Kıbrıs sorununa iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonun oluşturulmasını öngören, genel kabul görmüş yasal çerçeveye uygun olarak kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir çözümden yana olmuştu.