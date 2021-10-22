Rusya: Kıbrıs’ta iki devlet modelinin desteklenmesi söz konusu değildir

Rusya, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında Birleşmiş Milletler zemini içerisinde daha etkin ve aktif rol almak istediğini açıkladı, “İki devletli modelin desteklenmesinin söz konusu olmadığı” vurgulandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “eskimiş mevcut garantilerin, Güvenlik Konseyi aracılığıyla yenileriyle değiştirilmesini” gündeme getirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Moskova ziyareti çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştü, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Emniyet Supabı… Rusya Kıbrıs Sorununda BM Güvenlik Konseyi’nde Daha Aktif Rol Yönünde Hareket Ediyor” başlıkları ile duyurdu.



Alithia gazetesi ise ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberi, “Türkiye’nin Maraş’taki Faaliyetleri Müsaade Edilebilir Değildir - Müzakereler Derhal Yeniden Başlasın… ‘Kıbrıs Sorunu Mevcut Uluslararası Hukuk Çerçeveleri İçerisinde Çözülsün” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazete Lavrov’un özellikle “Rusya’nın iki devlet modelini desteklemesi söz konusu değildir. Eskimiş garantiler Güvenlik Konseyi aracılığıyla yeni garantilerle değiştirilsin” sözlerini öne çekti.

Habere göre Lavrov, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Rusya, kapalı Maraş’taki tek yanlı adımları verimsiz ve müsaade edilemez buluyor ve Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki güven atmosferini restore edecek toplumlararası müzakerelerin süratle yeniden başlamasını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov, özetle şunları da söyledi:

“Moskova, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında güven atmosferinin restoresine olanak tanıyacak toplumlar arası müzakere sürecinin süratle yeniden başlaması dışında çözüm alternatifi görmüyor. Moskova ve Lefkoşa, çözümün dış yönlerinin görüşülmesine BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin dâhil olmasının çok gerekli olduğunu teyit etti; keza eskimiş mevcut Kıbrıs’ın güvenlik garantilerinin Güvenlik Konseyi aracılığıyla yenileriyle değiştirilmesinden yanayız.

Kıbrıs, zaman içerisinde sınanmış önemli bir ortağımızdır. Sovyetler Birliği, Kıbrıs halkının 1950’lerin sonundaki bağımsızlığını savunma çabalarından yana oldu ve Ağustos 1960’ta Kıbrıs’ın bağımsızlığını ilk tanıyanlardan ve orada diplomatik misyon kuranlardan oldu.

İkili görüşmelerden (Lavrov-Hristodulidis) sonra imzalanan iki anlaşma, özellikle de kriz dönemlerinde insanî iş birliğiyle ilgili olanı çok önemlidir. Bu alanda Kıbrıslı dostlarımızla, Rusya savaş gemilerinin Kıbrıs limanlarına girişi ile de periyodik olarak teyit olan iş birliğimize büyük saygı besliyoruz.”

Haravgi gazetesi ise haberi “Lavrov Dış Yönlerin Görüşülmesine Güvenlik Konseyi’nin Katılımını İstiyor… Kıbrıs Sorununa Sadece Uluslararası Hukuk Çerçevesi İçinde Kapsamlı Çözüm”, Politis de “Rusya: Kıbrıs Sorununda Müzakereler Derhal Yeniden Başlasın” başlığıyla verdi.