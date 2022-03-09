Rusya, Antalya'daki zirveye katılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un Antalya'daki üçlü zirveye katılacağını duyurdu

Rus TASS haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Çarşamba günü Türkiye’de bir araya geleceklerini doğruladı.

Bu, 24 Şubat’ta başlayan işgal sonrası iki ülke yetkilileri arasındaki en üst düzey görüşme olacak.

Görüşmeye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Antalya’daki görüşmeyi “temas” olarak tanımladı.

Antalya’daki buluşma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teklifi ile gerçekleşiyor ve onun da katılımı ile üçlü olarak gerçekleşecek.

Ukrayna ve Rus heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde şu ana dek bir ilerleme kaydedilmiş değil.