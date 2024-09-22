Rüstem’de konuklar Anastasiia’nın piyanosu ile basitliğin derinliğinde kayboldu

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın dört mevsim kültür-sanat buluşmalarının önemli merkezlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi’nde sonbahara yumuşak geçişleri yaşadığımız bugünlerde etkinlikler de aralıksız olarak sürüyor.

20 Eylül Cuma saat 20:00’de New Simplicity adlı konseri ile mekanın müdavim müzisyenlerinden Anastasiia Andrievskaya sahne aldı ve piyanosuyla verdiği çağdaş klasik müzik türündeki konserle konukları basitliğin derinliklerinde bir yolculuğa çıkardı.

1970’lerde eski Sovyetler Birliği’nde kurulmuş olan New Simplicty grubuna ithafen Valentin Silvestrov, Arvo Pyart,Gia Kancheli’nin parçaları yansıra Eric Satie’nin parçalarını icra eden müzisyen metamüzikal bilinçaltı ve duygusallık ile derin nefes almanın güzelliğini birleştirdiği programı ile müzikseverleri adeta meditatif bir müzikal dünyaya götürdü.

Rüstem Kitabevi’nin yeşil bahçesi ile oldukça uyum içerisinde akan müzik katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.