Rüstem’de hafta sonu Kıbrıs ve yurt dışından katılımlarla etkinlikler yapılacak

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın önemli kültür sanat merkezlerinden Rüstem Kitabevi’nda haftasonu da iki kültür-sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.

27 Eylül Cuma gecesi saat 20:30’da collective.beat tarafından hazırlanan Komedi Gecesi yer alırken 28 Eylül Cumartesi gecesi saat 20:00’da Milasa (Yulia Malyasova) ve Hugo Olivos ikilisinin sunacağı canlı performansı yer alacak.

Avrupa’yı turlayan Rus-Meksikalı ikilinin yolları Rüstem’den de geçecek

Folk, klasik ve pop-rock müziğin cesur bir karışımını güçlü vokal ve dinamik bu sunumla sunan şarkıcı-söz yazarı ve klasik gitarist Milasa (Yulia Malyasova) ve Meksikalı davulcu/perküsyoncu Hugo Olivos ikilisinin sunacağı canlı performans sanatsaverlere farklı bir gece vaad ediyor.

Avrupa turu yaparken yolları Rüstem Kitabevi’nden de geçecek ikili 2021’den bugüne oluşturdukları ikili formattaki grup ile birçok Avrupa ülkesinde konserler veriyorlar.