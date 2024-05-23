Rüstem’de etkinlikler dizisi

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitabevi’nde bugünlerde yoğun bir etkinlik gündemi var. Rüstem Kitabevi’nde Cuma günü resim sergisi açılırken Cumartesi de kitap tanıtım ve imza ile seramik atölyesi gerçekleşecek.



Ressam Çizel’in “Çağdaş Sanat” Resim Sergisi 24 Mayıs Cuma saat 18.00’de açılacak

Ressam Salih Mustafa Çizel’in “Çağdaş Sanat” Resim Sergisi 24 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Rüstem Kitabevi’nde açılacak. Ahmet Savaş Kale’nin köratörlüğünde açılacak sergi 7 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sanatseverler sergiyi hafta içi 10.00-18.00 ve Cumartesi günü de 10.00-15.00 saatleri arasında gezebilecek.



Karahüseyin ve Muhtaroğlu, Karma ve Karışık adlı şiir kitaplarını imzalayacak

Feray Karahüseyin ve Fatoş Muhtaroğlu, 25 Mayıs Cumartesi saat 11.00'de Karmakarışık adlı şiir kitaplarıyla Rüstem kitabevinde okurlarla buluşacaklar. Kitapların tanıtılacağı etkinlikte imza seramonisi de yer alacak.



MP Art Studıo’dan Seramik Atölyesi 25 Mayıs’ta

MP Art Studıo tarafından düzenlenen Seramik Atölyesi her yaştan seramik severi eğitmenler eşliğinde seramik yapmaya davet ediyor. Seramik ve sanatla içiçe bir gün geçirmek isteyen yurttaşlar 15:00-17:30 saatleri arasında Rüstem Kitabevi’nde yer alacak Seramik Atölyesi’ne katılabilecek. Bilgi için 0533 840 4447 nolu telefon aranabilir.