Rüstem, Mart’ta da sanatla dolu bir program sunuyor

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma adresi, turistlerin uğrak mekanı ve sanatçılar ile sivil toplum tarafından her geçen gün daha da çok tercih edilen edilen Surlariçi’nin en popüler kültür merkezlerinden Rüstem Kitabevi, baharın geldiği Mart ayında da hem açık hem de kapalı mekanlarında farklı kültür-sanat etkinliğini toplumla buluşturuyor. Rüstem’de bu ay seramik ve resim sergileri, panelden oluşan etkinlikler dizisi gerçekleşecek.

PROGRAM

2 Mart Cumartesi ,saat 17:00….Seramik Sergisi “Toprak Kadın Dönüşüm” Açılış

Pembe Atölye yetişkin kadınlar grubu Melis Hoca, Özlem Özdamarlı, Lamia Fikretler,

Selin Atagül, Ayşegül Sarıyar ve Zehra Karpazlı’nın eserlerinden oluşan karma sergi

Sergi Tarihi: 2-22 Mart 2024



14 Mart Perşembe, saat 19:30…Rüstem’s Literary Club 10. Disiplinlerarası Paneli: Tema:Refuge(Sığınak) (İNGİLİZCE)

Katılımcılar: Şiirde Nafia Akdeniz, Kültürel Antropoloji alanında Rebecca Bryant,

art terapi alanında Marina Ioannou

Moderasyon: Ellada Eva

(Rezervasyonsuz- Giriş Ücreti:150 TL)

15 Mart Cuma, saat 19:00… Mete Hatay’ın 2.Kişisel Sergisi(Tereddüt-Hesitation) Açılışı

Sergi Tarihi: 15 Mart – 28 Mart



29 Mart Cuma, saat 18:00… Gaye Azizoğlu’nun “Unutulmamak” Sergisi Açılışı

Küratörlüğünü Luna Tülay Okan'ın yaptığı Gaye Azizoğlu’nun ilk kişisel sergisi “Unutulmamak”

Sergi Tarihi: 29 Mart- 4 Nisan 2024