Rüstem Kitabevi ilkbaharı çeşitli sanatsal etkinliklerle uğurlayacak

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma noktalarından Rüstem Kitabevi ilkbaharın bitirerek yaza geçiş yaptığımız Mayıs ayında yine farklı türdeki etkinlikler ile sanatseverlerin uğrak noktası olacak.

Dopdolu bir programla hem nitelik hem de nicelik anlamında sanatseverleri memnun edecek Rüstem’s Mayıs programında söyleşilerden konserlere, kitap tanıtımından panel ve sergilere geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

4 Mayıs Cumartesi,saat 20:00…KONSER: Classical Ladies in program- Visiting a Fairy Tale

8 Mayıs Çarşamba,saat 18:00…Okur- Yazar Buluşması,Başaran Düzgün,Sibel Siber,Bülent Dizdarlı ile kitapları üzerine söyleşi

17 Mayıs Cuma… 19:30 Şair Emel Kaya’nın “Dünya Burada Bitsin” şiir kitabı için hazırlanan sergi açılışı.(Çeşitli sanatçıların eserleri, enstalasyonlar ve performanslar olacak. Öncesinde Nihat Özdal’ın konuşmacılardan biri olacağı aynı konu üzerine PANEL olacak.)

18 Mayıs Cumartesi,saat 20:00… KONSER: 48 and The Flying Dogs Müzik Kollektifi 2000

(Andy Whiteman, Umut Zeytin ve Görkem Müniroğlu) ve Cemil Bayhanlı (ses manzarası)

30 Mayıs Perşembe… Gizem Gelegen’in Sergi açılışı