Rüstem Kitabevi dopdolu Aralık programıyla sanatseverleri bekliyor
Aralık ajandasında sergiler, kukla tiyatrosu, oyunculuk atölyesi, panel ve yılbaşı partisi var...
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2023 yılının son ayında başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma mekanlarından Rüstem Kitabevi’nde yine çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.
Gerek yurtdışından turistlerin uğramadan geçmedikleri gerek yerli halkın bir şeyler yiyip içerek sosyalleşmek ve kitap satın almak için uğradıkları gerekse sanatsal etkinliklere ilgisi olan kesimlerin buluşma noktası olan Rüstem Kitabevi, Aralık ayında sergiler,kukla tiyatrosu,oyunculuk atölyesi, panel ve yılbaşı partisi ile yine dopdolu bir program hazırladı.
Rüstem Kitabevi Aralık programı
- Erdoğan Kavaz yönetimindeki Yetişkinler için Oyunculuk Atölyesi
Her Çarşamba akşam 19:00’da gerçekleşecek
- Kamiar Yazdani’nin Lame Indecisiveness- The Story of the Sketches Sergisi
- İş Kadınlar Derneği 6.İŞTE KADIN Fotoğraf Yarışması Sergisi
Sergi Tarihi: 7 Aralık 2023,Perşembe
- Girne Belediyesi Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi
Aralık ayı boyunca Rüstem’s Bahçe’de gezilebilir
- Ayşe Naz Can resim sergisi açılış
Tarih: 18 Aralık 2023 Açılış
- İde ile Temizlik Günü kukla tiyatrosu
Tarih: 23 Aralık Cumartesi
- Rüstem Literary Club 7. Disiplinlerarası Paneli: Jazz Müzik
Tarih: 26 Aralık 2023,Salı
- Yılbaşı Partisi
Tarih: 29 Aralık 2023,Cuma
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