Rüstem Kitabevi dopdolu Aralık programıyla sanatseverleri bekliyor

2023 yılının son ayında başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma mekanlarından Rüstem Kitabevi’nde yine çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Gerek yurtdışından turistlerin uğramadan geçmedikleri gerek yerli halkın bir şeyler yiyip içerek sosyalleşmek ve kitap satın almak için uğradıkları gerekse sanatsal etkinliklere ilgisi olan kesimlerin buluşma noktası olan Rüstem Kitabevi, Aralık ayında sergiler,kukla tiyatrosu,oyunculuk atölyesi, panel ve yılbaşı partisi ile yine dopdolu bir program hazırladı.

Rüstem Kitabevi Aralık programı

Erdoğan Kavaz yönetimindeki Yetişkinler için Oyunculuk Atölyesi

Her Çarşamba akşam 19:00’da gerçekleşecek

Her Çarşamba akşam 19:00’da gerçekleşecek Kamiar Yazdani’nin Lame Indecisiveness- The Story of the Sketches Sergisi

İş Kadınlar Derneği 6.İŞTE KADIN Fotoğraf Yarışması Sergisi

Sergi Tarihi: 7 Aralık 2023,Perşembe

Girne Belediyesi Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi

Aralık ayı boyunca Rüstem’s Bahçe’de gezilebilir

Ayşe Naz Can resim sergisi açılış

Tarih: 18 Aralık 2023 Açılış

Tarih: 18 Aralık 2023 Açılış İde ile Temizlik Günü kukla tiyatrosu

Tarih: 23 Aralık Cumartesi

Rüstem Literary Club 7. Disiplinlerarası Paneli: Jazz Müzik

Tarih: 26 Aralık 2023,Salı

Yılbaşı Partisi

Tarih: 29 Aralık 2023,Cuma