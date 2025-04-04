 Rüstem Kitabevi baharı da kültür-sanat etkinlikleriyle karşılıyor

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi, İlkbaharın müjdecisi Nisan ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor. Konserden sergiye, toplantılardan tango gecelerine, kermes(vintage-recycling market)ten kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Nisan ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak. Her Salı akşamı da 20:30-23:00 saatleri arasında Tango Geceleri(Ücret: 200 TL) düzenlenecek.(Kayıt ve bilgi : 0542 850 1126-0533 827 9994)

PROGRAM

10 Nisan Perşembe, saat 19:00…. Zehra Şonya’nın “Çaresizlik” Sergi açılışı

11 Nisan Cuma, saat 18:00…. Kıbrıs Fransız Enstitüsü-Filistinli yazar Karim Kattan ile buluşma(ingilizce)

12 Nisan Cumartesi,saat 16:00….Hüseyin Kırmızı-Magnetic Faces (Canlı Video Kayıt bölümü ve kısa konser (Kitap bölümü)

12 Nisan Cumartesi, saat 11:00…. Vintage and Recycling Market(Hangar bölümü)

24 Nisan Perşembe, saat 19:00….Prof.Dr.Halis Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” kitap imzası

26 Nisan Cumartesi, saat 20:30…. Deniz Tekin Konseri