‘Rus Büyükelçiliği’nden Kıbrıs’taki Rus vatandaşlarına adayı terk edin çağrısı’

Rus Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’ta yaşayan Rusların hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ve kendilerine adayı terk etmelerinin söylendiği basına yansıdı

Cyprus Mail’in haberine göre, Büyükelçilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs'taki Rus vatandaşlarından, tehdit ve hakaret aldıklarına ve Kıbrıs'tan çıkmalarına yönelik kendilerine baskı yapıldığına dair ihbarlar aldığını bildirdi.

Elçilik yetkilileri “Tüm Ruslardan provokasyonlara karışmamalarını ve bu tür olayları derhal polise ve Rusya Büyükelçiliğine bildirmelerini rica ediyoruz. Böyle bir cadı avına izin vermemeliyiz” dedi.

Öte yandan Cyprus Mail, Perşembe günü kendilerine konuşan polis sözcüsü Hristos Andreu’nun, polise herhangi bir şikayette bulunulmadığını söylediğini de yazdı.

Andreou “tüm ilçelerdeki karakollarla görüştük ve bu türden herhangi bir şikayet almadıklarını teyit ettik. Şikayeti olan ve bunu bize bildirmek isteyen herhangi bir vatandaş varsa, bunu araştırmak için buradayız” dedi.

Rusya’ya dönmek isteyenler için özel uçak kaldırılacak…

Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal ağlardaki bir diğer paylaşımda, Rus ve Belarus vatandaşlarını Rusya'ya taşıyan özel bir uçak Cuma saat 14.45'te Larnaka havaalanından kalkacağı ve Pazartesi günü yürürlüğe giren AB uçuş yasağı kapsamında Rusya'ya ve Rusya'dan diğer tüm uçuşlar iptal edildiği de aktarıldı.

Büyükelçilik, adayı terk etmek isteyenleri yolcu listesine kaydolmaya davet etti. Uçuşun 28 Şubat'tan bu yana iptal edilen Aeroflot uçuşlarının yolcularına yönelik olduğunun belirtildiği açıklamada, yolcu kayıt listesinin kalkıştan dört saat önceye kadar açık olacağı belirtildi.

Banka kartı ödemelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle elçilik, yolculara yapmaları gereken ödemeler için yanlarında nakit bulundurmalarını tavsiye etti.