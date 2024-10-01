Rum Milli Güvenlik Kurulu yarın "acil" toplanıyor
İran'ın İsrail'e saldırısı sonucu "Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu" yarın acil olarak toplanıyor.
A+A-
İran'ın İsrail'e saldırısı sonucu "Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu" yarın saat 11.00'de acil olarak toplanıyor.
Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, "Kıbrıs Cumhuriyeti' Başkanı Nikos Hristodulidis'in "Milli Güvenlik Kurulu"nu yarın saat 11.00'de acil toplantıya çağırdığını açıkladı. Rum Sözcü, Hristodulidis'in söz konusu toplantıyı "bölgedeki son gelişmeler" nedeniyle çağırdığını belirtti.
Bu haber toplam 924 defa okunmuştur
Etiketler : kıbrıs cumhuriyeti, Rum basını