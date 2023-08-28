Ruhlarımız iki günlüğüne cazın cennetinde dolaştı

Murat OBENLER

Bu yıl 23.kez müzikseverlerle buluşan ve Kıbrıs’taki cazın en güzel örneklerini toplam 7 sahne gösterisi ile sunan Paradise Caz Festivali bir kez daha katılımcılara müthiş iki gün yaşattı.

25-26 Ağustos tarihlerinde Baf bölgesindeki küçük ve şirin Gialia(Yalya) köyünde bulunan Val’s Place’de gerçekleşen ve Cyprus Jazz Musicians & The Orange Train tarafından organize edilen 2 günlük festivalde Kıbrıstan 21 ve yurtdışından konuk 2 caz müzisyeni sahne aldı.

Hem konserlere katılıp ayrılanlar hem de çadırda konaklayanlarla renkli zamanlara sahne olan festival neredeyse tüm güne yayılırken sahne dışında gün boyu festivale ev sahipliği yapan Val’s Place’de müzisyenlerle izleyicilerin sohbetleri, müzisyenlerin kendi aralarında müzikal alışverişleri devam etti.

Gerek caz müzisyenlerinin aynı çatı altında birlikte müzik yapmaları, gerekse sosyal ve mesleki olarak buluşmaları açısından da ayrı bir öneme sahip olan festival yeni projelere de her zaman kapı açan özelliğiyle de biliniyor.



Mario Bakuna ile Brezilya manzaralarına müzikal yolculuk

Festivalin öne çıkan gösterisi Kıbrısta ilk kez sahne alarak ‘Brazilian Landscapes’ adlı yeni projesinden eserleri de icra eden Brezilyalı şarkı sözü yazarı,besteci,şarkıcı ve gitarcı Mario Bakuna oldu.

Yine Eleonora Roussou ve Atys vokalde sergiledikleri müthiş performans ile konukların belleklerinde unutulmaz bir yer bırakırken genç yetenek Dafni Koulas ise piyanosu ile geleceğin önemli caz müzisyenlerinden birisi olacağının sinyallerini verdi.

Festival kurucusu ve direktörü Socratis Efstathiou açılışta yaptığı konuşmada bu yıl yine festivali dayanışma,el birliği ve güç birliği ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sponsorlar Medochemie, Compass Developers, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings,Loverlight, Tsiakkas Winery, Fly Again Irish Pub and Grill ile medya sponsorları Rock FM ve RIK’e çok teşekkür etti.

Kesintisiz caz icraları ile katılımcılar müziğe doydu

Festivalin ilk günü olan 25 Ağustos Cuma sırasıyla Constantinos Paouros,Alexander Rodriguez,Mike Michael,Nicolas Tryphonos ve Giorgos Koulas’ın yer aldığı Havana Noche (Latin Caz grubu), Antreas Yerolatsitis,Omiros Miltiadous,Marios Charalambous ve Kyriakos Kesta’dan oluşan Allusion quartet ve Mario Bakuna,Elias Ioannou,Christos Yerolatsitis,Rodrigo Cáceres ve Rodos Panayiotou’yu sahnede buluşturan Mario Bakuna’nın ‘Brazilian Landscapes’ projesi seyircilerle buluşurken 26 Ağustos Cumartesi gecesi ise Eleonora Roussou(vokal,flüt,melodika), Alexis Kasinos,Andreas Rodosthenous ve Rodos Panagiotou’nun sahne aldığı Eleonora Roussou’nun “Beats’n’Pieces” projesi, Dafni Koulas’ın piyanosuyla sahne aldığı Genç Yetenekler Sahnesi, Marios Menelaou, Odysseas Toumazou, Christos Yerolatsitis ve Aron Nyiro’dan oluşan “MOCA” projesi ve son olarak da gypsy caz icraları ile Atys (solist), Pantelis Stoιkos, Odysseas Toumazou, Christos Yerolatsitis, Marios Menelaou ve George Koulas’tan oluşan The French Connection feat.Pantelis Stoιkos ilk günün coşkusunu ikiye katladı

