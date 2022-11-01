Rogers: “Zorla din eğitimine götürülen memurlarla ilgili hükümetten açıklama istiyoruz”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı’nın, daire personelini her hafta zorla din eğitimine götürdüğü iddiasının basına yansıdığını ifade ederek, hükümetten açıklama istedi.

“Hükümetten tek bir açıklama yok. Özellikle Başbakandan bu konuda açıklama istiyoruz” diyen Rogers, “KKTC laik bir devlettir, kamu görevlilerinin mesai saatleri içindeki görevi de halka hizmet vermektir” dedi.

Rogers, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yolsuzlukları araştırma görevini yapmadığını, Başkan Halil Talaykurt’un nisan ayından bu yana tek bir rapor dahi sunmadığını kaydetti.

Rogers, “Bize gelen bilgi, başkanın kendisinden o kadar emin olduğu ve bu iddiaları reddetmediği yönündedir” dedi.

"Devlet, bir parti devleti gibi yönetiliyor”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, kamunun geldiği vahim duruma dikkat çekerek, her geçen gün kamunun içinin boşaltıldığını ve nitelikli personel alımından uzaklaşıldığını, kamunun halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştığını ifade etti.

Devletin, bir parti devleti gibi yönetildiğini belirten Rogers, birçok kamu kuruluşunda kadrolu personel olmadığı için amirliklerin de doldurulamadığını söyledi.

Mevcut hükümetten bu konuda çok da ihtişamlı şeyler beklenmediğini ifade eden Rogers, yapılan reformların ortada olduğunu, beklentisinin mevcut kadroların doldurulması için gerekli çalışmaların yapılarak, en azından münhallerin açılması olduğunu dile getirdi, “sizden kamu reformu beklemiyorum, zaten yaptığınız reformlar ortada" dedi.

Sağlık konusuna da değinen Rogers, Girne Hastanesi ihalesinin bir türlü sonlandırılamamasını da eleştirdi. Ekim ayının, Meme kanseri farkındalık ayı olduğunu anımsatan Rogers, yapılan çalışmaların sadece Ekim ayına özel olmaması gerektiğini, Erken Tanım Merkezi’nin daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için bu bölümün altyapı olarak güçlendirilmesinin önemine işaret etti.