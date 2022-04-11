Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, özel gereksinimli bireylerle ilgili yasa tasarısının uzun süredir konuşulduğunu belirtti.

Rogers, geçtiğimiz dönemde komite başkanı olduğu dönemde konunun detaylı şekilde çalışıldığını ifade etti.

Komite esnasında görüşlerini sunacaklarını da dile getiren Rogers, yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Rogers, “Yasa kadar uygulamada ne yaptığımız önemli” diyerek, bu konuda ciddi eksikler olduğunu ifade etti.