Rogers: “Ülkeye ne kadar ilaç giriyor, ne kadarı çıkıyor bilinmiyor, bu da bizim ayıbımızdır”

Ülkedeki ilaç eksikliğine de değinen HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Umarım artık çağı yakalayacağımız bir dönem olur, ülkeye ne kadar ilaç giriyor, ne kadarı çıkıyor bilinmiyor, bu da bizim ayıbımızdır. Bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz” dedi.

Rogers, “KKTC, Sosyal Devlet Olmanın Neresinde?” diye sorarak, ülkede Yaşlı Bakımevlerindeki sıkıntılara, Huzurevleri Yasası eksikliğine, Çocuk İzleme Merkezi Yasası’nın eksikliğine değinerek, mevcut yasaların ise uygulamada yetersiz olduğunu belirtti.

Çocuk İzleme Merkezi Yasası’nın da ülkede yasallaşamayan bir diğer yasa olduğunu kaydeden Rogers, her iki yasa düzenlemesinde de yetki karmaşası olduğunu belirterek, dünyanın her alanında bu yasaların Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olduğunu ifade etti.

Dairede personel eksikliği olduğunu anlatan Rogers, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Engelli ve özel gereksinimli çocuklara sahip çıkılması gerektiğini anlatan Rogers, bazı çalışmaların sadece yasa üzerinde kaldığı, uygulamada, yürütmede hayata geçirilme konularında ciddi sorunlar olduğunu ifade etti.

“Çocukların ve ailelerin hizmet alabileceği, erken tanı ve erken desteğin çocukların gelişiminde bilimsel kanıtları da var. İlgili yerler koordineli olarak çalışıp bu sıkıntılara eğilmeli. Özel eğitim merkezleri öğlene kadar hizmet veriliyor ve bu hizmet de nitelik olarak yeterli değil. Maddi gücü iyi olmayanlar hiçbir eğitim alamıyor. Ebeveynler engelli çocuğuna bakmak için evde kalmak zorunda, iş gücünden koparılıyor. Kaynaştırma eğitimi de maddi kaynağı olmayan çocuklar için neredeyse imkansız.”

Pilli: “İtiraf ediyorum, ülkeye giren ve çıkan ilaçları bilmiyoruz"

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in konuşması üzerine yeniden söz alan Sağlık Bakanı Pilli de yakın zamanda sağlık alanında birçok yasayı Meclis’e getireceğini ifade etti. Pilli: “İtiraf ediyorum, ülkeye giren ve çıkan ilaçları bilmiyoruz. İlaçların son kullanma tarihlerinin ne zaman dolduğunu, solacağını bilmeliyiz. Sağlıkta Otomasyon sistem oturmalı. Konuyla ilgili çalışmalar var.” dedi.

Gerek yaşlılar, gerekse engelliler ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara sahip çıkılması gerektiğine inandığını kaydeden Pilli, “Neye gerek varsa yapmak niyetindeyiz” şeklinde konuştu.