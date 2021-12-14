Rogers: Ülke kapanmaya gitmiyorsa bunun sebebi aşıdır

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, özellikle yığılma olan dallarda hastanelerde poliklinik sayılarının artırılmasının önemini belirterek, geçim sıkıntısının arttığı bu dönemde hastaların devletten sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Rogers, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan “Seçim Masası” programına konuk oldu.

Bir sağlıkçı olarak Meclis’e girdiği ilk günden bugüne sağlık konusunda uzun yıllardır beklenen ve çok konuşulan yasaların geçmesinde öncülük yaptığını dile getiren Rogers, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı olduğu dönemde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öncelikli olarak gündeme alındığını ve bu yasanın hızla yasallaştırıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nda çalıştığı dönemde Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptığını hatırlatan Rogers, ülkede kanser kayıtçılığının yasal zemininin eksikliğini yakından bildiğini, ülkede hangi bölgede kaç kanser hastası olduğunun bilinmediğini ve kanseri önlemek için adım atmanın da veri olmadan mümkün olmadığını belirtti.

Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nı da Meclis’ten geçirerek, yasal bir boşluğu doldurduklarını kaydetti. Böylelikle kanser hastalığı teşhis edilir edilmez devlete bildirme zorunluluğu getirildiğini ifade eden Rogers, bu yasa ile ülkede kanser hastalığına ilişkin bir harita çıkarılabilmesi için bir zemin oluşturulduğunu ve bu yasal zorunluluğun kanserin erken teşhisi ve önleme çalışmaları için büyük önem taşıdığını söyledi.

“Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi önceliğimiz olacak”

Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nı da komite gündemine aldıklarını anlatan HP Milletvekili Rogers, bu yasayı geçirmeye zamanlarının yetmediğini ifade etti.

Rogers, kamu sağlık hizmetleri açısından en önemli ve öncelikli yasalardan bir tanesi olan ve hastanelerdeki eksik uzman kadrolarının oluşturulması için önemli olan Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nın parti olarak hükümet ortağı olmaları durumunda öncelik verecekleri ilk yasalardan biri olduğunu belirtti.

“Aşılanma oranlarının artması için Sağlık Bakanlığı üstüne düşeni yapmıyor”

Bir soru üzerine, Sağlık Bakanı olması halinde yapacağı ilk icraatın aşı ile ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık vermek olacağını ifade eden Rogers, bu konuda ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını söyledi.

Ülkede popüler kişilerin de rol aldığı kamu spotları oluşturularak yaygın bir bilinçlendirme ve farkındalık kampanyası oluşturulması gerektiğini belirten Rogers, halkı bilgilendirme konusunda Sağlık Bakanlığı ve hükümetin yetersiz kaldığını, bunun da halkta ciddi bir aşı tereddüttü yarattığını savundu.

“Ülke kapanmaya gitmiyorsa bunun sebebi aşıdır”

“Ülke bugün kapanmaya gitmiyorsa bunun sebebi aşıdır” diyen Jale Refik Rogers, pandemi döneminde hem ekonomik çarkların dönmesi, hem de bu süreçte halkın sağlığının korumasının tek yönteminin aşılanma oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararların sayfalarca yayınlandığını, halkın devamlı değişen bu kararları anlamakta güçlük çektiğini savunan Rogers, “Şeffaflık güven sağlar. Aşı istatistikleri ile ilgili daha şeffaf olunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Rogers, aşı konusunda istatistiki bilgilerin var olmasına rağmen halkla paylaşılmadığını ve bunun da aşılama oranlarını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

“COVID-19 dışı hastalıklarda artış görülüyor”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer hastalıkların ikinci planda kaldığını savunan HP Milletvekili Rogers, halkın sağlık sorunları olsa da pandemi döneminde hastaneye gitmekten korktuğunu, bunun da bu sağlık sorunlarının daha ileri safhada teşhis edilmesine neden olduğunu ifade etti.

Rogers, poliklinik sayısının artırılmasının önemini belirterek, hastaların kamu sağlık sistemine erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

“Depoya giren ve çıkan ilaç belli değil”

Bir soru üzerine, İlaç Eczacılık Dairesi’nde iki temel sorun yaşandığını belirten Rogers, “İlaç Eczacılık Dairesi’nde hâlâ en küçük markette bile var olan barkod sistemi mevcut değil. Depoya girip çıkan ilaçların kaydı el yordamıyla tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Jale Refik Rogers, 2012-2018 yılları arasında yüklü paralar harcanarak bir otomasyon kurulması için adım atıldığını, ancak hâlâ düzgün çalışan bir sistem kurulmadığını anlatarak, bu konuda bir de Sayıştay Raporu olduğunu söyledi.

İlaç Eczacılık Dairesi kadrolarındaki eksikliğe de değinen Rogers, dairede eczacı sayısının artırılmasının şart olduğunu, mevcut personelin özveriyle çalışmasına rağmen her şeye yetişemediğini kaydetti.

Rogers, düzgün çalışan bir otomasyon sisteminin ilaç sıkıntısını önleyebilecek en önemli faktör olduğunu belirtti.